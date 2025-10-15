október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Boldog születésnapot!

2 órája

70 éves a Csiky Gergely Színház: különleges ünnepi tárlat nyílt a kaposvári teátrumban

Címkék#jubileum#kiállitás#Csiky Gergely Színház

A Csiky Gergely Színház fennállásának 70. évfordulója alkalmából 2025. október 15-én különleges, ünnepi tárlat nyílt a színházban. A Csiky 70 emlékkiállítás a színház történetének meghatározó pillanatait és művészeit idézte fel, betekintést engedve a hetven évnyi kulturális örökségbe.

Lugosi Laura

Az eseményen részt vett a két örökös tag, Pogány Judit és Molnár Piroska, akik egykori kellékekből, a régi Csárdáskirálynő előadás poharaival, pezsgővel koccintottak. A Csiky Gergely Színház állandó társulata 1955-ben a Szép juhászné című előadással nyitotta meg első évadát. A mostani kiállítás egy korábban, a jubileumi évad előhírnökeként bemutatott tárlat kibővített változata, amely a teljes évad során elérhető lesz.

A Csiky Gergely Színház jubileumán részt vett két színészlegenda
A Csiky Gergely Színház jubileumán részt vett két színészlegenda Fotó: Lang Róbert

A Csiky 70 – 1955–2025 emlékkiállítás megnyitója

A kiállítás a nézőforgalmi terek teljes egészében megtekinthető, és a színház jubileumi évadának méltó nyitánya. Az installációt Hatvani Mónika álmodta meg.

Az érdeklődőket a jegyiroda nyitvatartási idejében, illetve az előadásokat megelőzően szívesen körbevezetik, hogy bepillantást nyerhessenek a színház hét évtizedes történetébe.

Pintér Rómeó, Kaposvár alpolgármestere ünnepi köszöntőjében felidézte a kaposvári színjátszás több mint százéves hagyományait, amelyek már az 1800-as évek második felében megjelentek a városban, noha akkor még nem működött állandó társulat. Mint elmondta, a jelenlegi színházépület 1911-ben épült, ám négy és fél évtizedet kellett várni arra, hogy 1955. október 15-én megalakuljon a Csiky Gergely Színház állandó társulata, amely azóta is meghatározó szerepet tölt be nemcsak Kaposvár, hanem az egész magyar kulturális élet történetében.

A kiállítás visszaemlékezik jeles művészek munkásságára
A kiállítás visszaemlékezik jeles művészek munkásságára Fotó: Lang Róbert

Kiemelte, hogy a színház sikere az elmúlt hetven évben számos tényezőnek köszönhető: elhivatott vezetőknek, háttérben dolgozó munkatársaknak és mindenekelőtt a kivételes társulatnak, amely a város és a régió kulturális identitásának fontos pillére lett. Háláját fejezte ki Molnár Piroskának és Pogány Juditnak, Kaposvár díszpolgárainak, akik személyes jelenlétükkel is megtisztelték a jubileumi ünnepséget.

Az alpolgármester a város nevében emlékplakettet adott át a színház vezetésének, és tolmácsolta Szita Károly polgármester üzenetét, amelyben elismeréssel szólt a teátrum hetvenéves, értékteremtő munkájáról és a kaposvári közösség szolgálatáról. Zárszavában Pintér Rómeó hangsúlyozta, hogy a Csiky Gergely Színház a város kulturális életének egyik legerősebb bástyája, amelynek örökségét a jövőben is közösen kívánják ápolni.

Pohárköszöntő
Pohárköszöntő Fotó: Lang Róbert

Az alpolgármester ünnepi beszéde után Nagy Viktor, a Csiky Gergely Színház igazgatója szólt a jelenlévőkhöz. Köszönetet mondott Pintér Rómeó alpolgármesternek a megható szavakért, majd felidézte, hogy a színház hetvenéves múltja nemcsak intézményi, hanem emberi örökség is, amelyet a társulat tagjai évtizedek óta közösen őriznek. Elmondta, hogy a jubileumi alkalomból különösen fontosnak tartják, hogy méltó módon emlékezzenek meg mindazokról, akik az elmúlt hetven évben hozzájárultak a teátrum hírnevéhez, majd felkérte Hatvani Mónikát, a kiállítás megálmodóját, hogy mutassa be a tárlatot és meséljen annak előkészületeiről, valamint a kiállított anyagok kiválasztásának folyamatáról. 

Hatvani Mónika meghatottan osztotta meg gondolatait a közönséggel. Elmondta, hogy számára a Csiky Gergely Színház nem csupán munkahely, hanem otthon, közösség és életút: több évtizede kötődik a teátrumhoz, amely – mint fogalmazott – „meghatározta, aki ma vagyok”. Beszédében kiemelte, hogy a „Csiky 70 – 1955–2025” emlékkiállítás igazi időutazás: színészek, rendezők, díszlet- és jelmeztervezők emlékein keresztül idézi fel a színház múltját. Hangsúlyozta, hogy a kiállítás nemcsak a dokumentumokról szól, hanem azokról az emberekről is, akik évtizedeken át szívvel-lélekkel építették a társulatot. Zárásként azt kívánta, hogy a látogatók „ne csak nézzék, hanem érezzék is” a kiállítást, hiszen minden fotó, plakát és relikvia mögött egy-egy emberi történet, egy-egy közös emlék rejtőzik.

A színház két örökös tagja
A színház két örökös tagja Fotó: Lang Róbert

A jubileumi évad különlegessége, hogy minden nagyszínpadi és kamaraelőadáshoz nyílt próbákat hirdettek meg, így a nézők bepillanthatnak az alkotófolyamatba. Október 15-én Molnár Piroska és Pogány Judit egy meghitt, múltidéző beszélgetésen osztották meg pályájuk korai éveinek emlékeit és a Csiky Gergely Színházhoz fűződő legszemélyesebb történeteiket.
Nagy Viktor, a színház ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott: „szavaik és emlékeik egy életre belevésődtek mindazok szívébe, akik ott lehettek ezen a délutánon.”

70 éves a Csiky Gergely Színház

Fotók: Lang Róbert


A jubileumi programot számos új bemutató – köztük a Bolha a fülbe, az Abigél és a Cyber Cyrano – színesíti, valamint fotókiállítások és jótékonysági események, amelyek a színház múltját és jelenét egyaránt ünneplik.

  • A „Csiky 70” évad tehát nem csupán egy történelmi visszatekintés, hanem élő párbeszéd a közönséggel és a múlttal – egy olyan kulturális ünnep, amely méltó módon emlékezik meg a kaposvári színház hetven évéről, és egyben új fejezetet is nyit a „végtelen történetek” sorában.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu