70 éves a Csiky Gergely Színház: különleges ünnepi tárlat nyílt a kaposvári teátrumban
A Csiky Gergely Színház fennállásának 70. évfordulója alkalmából 2025. október 15-én különleges, ünnepi tárlat nyílt a színházban. A Csiky 70 emlékkiállítás a színház történetének meghatározó pillanatait és művészeit idézte fel, betekintést engedve a hetven évnyi kulturális örökségbe.
Az eseményen részt vett a két örökös tag, Pogány Judit és Molnár Piroska, akik egykori kellékekből, a régi Csárdáskirálynő előadás poharaival, pezsgővel koccintottak. A Csiky Gergely Színház állandó társulata 1955-ben a Szép juhászné című előadással nyitotta meg első évadát. A mostani kiállítás egy korábban, a jubileumi évad előhírnökeként bemutatott tárlat kibővített változata, amely a teljes évad során elérhető lesz.
A Csiky 70 – 1955–2025 emlékkiállítás megnyitója
A kiállítás a nézőforgalmi terek teljes egészében megtekinthető, és a színház jubileumi évadának méltó nyitánya. Az installációt Hatvani Mónika álmodta meg.
Az érdeklődőket a jegyiroda nyitvatartási idejében, illetve az előadásokat megelőzően szívesen körbevezetik, hogy bepillantást nyerhessenek a színház hét évtizedes történetébe.
Pintér Rómeó, Kaposvár alpolgármestere ünnepi köszöntőjében felidézte a kaposvári színjátszás több mint százéves hagyományait, amelyek már az 1800-as évek második felében megjelentek a városban, noha akkor még nem működött állandó társulat. Mint elmondta, a jelenlegi színházépület 1911-ben épült, ám négy és fél évtizedet kellett várni arra, hogy 1955. október 15-én megalakuljon a Csiky Gergely Színház állandó társulata, amely azóta is meghatározó szerepet tölt be nemcsak Kaposvár, hanem az egész magyar kulturális élet történetében.
Kiemelte, hogy a színház sikere az elmúlt hetven évben számos tényezőnek köszönhető: elhivatott vezetőknek, háttérben dolgozó munkatársaknak és mindenekelőtt a kivételes társulatnak, amely a város és a régió kulturális identitásának fontos pillére lett. Háláját fejezte ki Molnár Piroskának és Pogány Juditnak, Kaposvár díszpolgárainak, akik személyes jelenlétükkel is megtisztelték a jubileumi ünnepséget.
Az alpolgármester a város nevében emlékplakettet adott át a színház vezetésének, és tolmácsolta Szita Károly polgármester üzenetét, amelyben elismeréssel szólt a teátrum hetvenéves, értékteremtő munkájáról és a kaposvári közösség szolgálatáról. Zárszavában Pintér Rómeó hangsúlyozta, hogy a Csiky Gergely Színház a város kulturális életének egyik legerősebb bástyája, amelynek örökségét a jövőben is közösen kívánják ápolni.
Az alpolgármester ünnepi beszéde után Nagy Viktor, a Csiky Gergely Színház igazgatója szólt a jelenlévőkhöz. Köszönetet mondott Pintér Rómeó alpolgármesternek a megható szavakért, majd felidézte, hogy a színház hetvenéves múltja nemcsak intézményi, hanem emberi örökség is, amelyet a társulat tagjai évtizedek óta közösen őriznek. Elmondta, hogy a jubileumi alkalomból különösen fontosnak tartják, hogy méltó módon emlékezzenek meg mindazokról, akik az elmúlt hetven évben hozzájárultak a teátrum hírnevéhez, majd felkérte Hatvani Mónikát, a kiállítás megálmodóját, hogy mutassa be a tárlatot és meséljen annak előkészületeiről, valamint a kiállított anyagok kiválasztásának folyamatáról.
Hatvani Mónika meghatottan osztotta meg gondolatait a közönséggel. Elmondta, hogy számára a Csiky Gergely Színház nem csupán munkahely, hanem otthon, közösség és életút: több évtizede kötődik a teátrumhoz, amely – mint fogalmazott – „meghatározta, aki ma vagyok”. Beszédében kiemelte, hogy a „Csiky 70 – 1955–2025” emlékkiállítás igazi időutazás: színészek, rendezők, díszlet- és jelmeztervezők emlékein keresztül idézi fel a színház múltját. Hangsúlyozta, hogy a kiállítás nemcsak a dokumentumokról szól, hanem azokról az emberekről is, akik évtizedeken át szívvel-lélekkel építették a társulatot. Zárásként azt kívánta, hogy a látogatók „ne csak nézzék, hanem érezzék is” a kiállítást, hiszen minden fotó, plakát és relikvia mögött egy-egy emberi történet, egy-egy közös emlék rejtőzik.
A jubileumi évad különlegessége, hogy minden nagyszínpadi és kamaraelőadáshoz nyílt próbákat hirdettek meg, így a nézők bepillanthatnak az alkotófolyamatba. Október 15-én Molnár Piroska és Pogány Judit egy meghitt, múltidéző beszélgetésen osztották meg pályájuk korai éveinek emlékeit és a Csiky Gergely Színházhoz fűződő legszemélyesebb történeteiket.
Nagy Viktor, a színház ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott: „szavaik és emlékeik egy életre belevésődtek mindazok szívébe, akik ott lehettek ezen a délutánon.”
70 éves a Csiky Gergely SzínházFotók: Lang Róbert
A jubileumi programot számos új bemutató – köztük a Bolha a fülbe, az Abigél és a Cyber Cyrano – színesíti, valamint fotókiállítások és jótékonysági események, amelyek a színház múltját és jelenét egyaránt ünneplik.
- A „Csiky 70” évad tehát nem csupán egy történelmi visszatekintés, hanem élő párbeszéd a közönséggel és a múlttal – egy olyan kulturális ünnep, amely méltó módon emlékezik meg a kaposvári színház hetven évéről, és egyben új fejezetet is nyit a „végtelen történetek” sorában.