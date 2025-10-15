70 éves a Csiky Gergely Színház: különleges ünnepi tárlat nyílt a kaposvári teátrumban

Az eseményen részt vett a két örökös tag, Pogány Judit és Molnár Piroska, akik egykori kellékekből, a régi Csárdáskirálynő előadás poharaival, pezsgővel koccintottak. A Csiky Gergely Színház állandó társulata 1955-ben a Szép juhászné című előadással nyitotta meg első évadát. A mostani kiállítás egy korábban, a jubileumi évad előhírnökeként bemutatott tárlat kibővített változata, amely a teljes évad során elérhető lesz.

A Csiky Gergely Színház jubileumán részt vett két színészlegenda Fotó: Lang Róbert

A Csiky 70 – 1955–2025 emlékkiállítás megnyitója

A kiállítás a nézőforgalmi terek teljes egészében megtekinthető, és a színház jubileumi évadának méltó nyitánya. Az installációt Hatvani Mónika álmodta meg.

Az érdeklődőket a jegyiroda nyitvatartási idejében, illetve az előadásokat megelőzően szívesen körbevezetik, hogy bepillantást nyerhessenek a színház hét évtizedes történetébe.

Pintér Rómeó, Kaposvár alpolgármestere ünnepi köszöntőjében felidézte a kaposvári színjátszás több mint százéves hagyományait, amelyek már az 1800-as évek második felében megjelentek a városban, noha akkor még nem működött állandó társulat. Mint elmondta, a jelenlegi színházépület 1911-ben épült, ám négy és fél évtizedet kellett várni arra, hogy 1955. október 15-én megalakuljon a Csiky Gergely Színház állandó társulata, amely azóta is meghatározó szerepet tölt be nemcsak Kaposvár, hanem az egész magyar kulturális élet történetében.

A kiállítás visszaemlékezik jeles művészek munkásságára Fotó: Lang Róbert

Kiemelte, hogy a színház sikere az elmúlt hetven évben számos tényezőnek köszönhető: elhivatott vezetőknek, háttérben dolgozó munkatársaknak és mindenekelőtt a kivételes társulatnak, amely a város és a régió kulturális identitásának fontos pillére lett. Háláját fejezte ki Molnár Piroskának és Pogány Juditnak, Kaposvár díszpolgárainak, akik személyes jelenlétükkel is megtisztelték a jubileumi ünnepséget.

Az alpolgármester a város nevében emlékplakettet adott át a színház vezetésének, és tolmácsolta Szita Károly polgármester üzenetét, amelyben elismeréssel szólt a teátrum hetvenéves, értékteremtő munkájáról és a kaposvári közösség szolgálatáról. Zárszavában Pintér Rómeó hangsúlyozta, hogy a Csiky Gergely Színház a város kulturális életének egyik legerősebb bástyája, amelynek örökségét a jövőben is közösen kívánják ápolni.