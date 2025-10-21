október 21., kedd

A színpadon és a TikTokon is hasítanak a Csiky alkotói

Címkék#Kaszás Csenge#marketing#Csiky Gergely Színház

Nem csak a színpadon teljesítenek jól, de tartalomkészítésben is brillíroznak. Ezt igazolja a Magyar Teátrumi Társaság által a Csiky Gergely Színház művészeinek odaítélt marketing díj is, melyet Kaszás Csenge és Portik Kevin hozhatott haza.

A 70 éves Csiky Gergely Színház társulatát erősítik a Magyar Teátrumi Társaság idei marketing díjasai Kaszás Csenge és Portik Kevin. Kettejük kooperációja olyannyira gyümölcsözőnek bizonyult, hogy egy éve indították útjára Csenge&Kevin című egyedi hangvételű videósorozatukat. 

Fotó: Lang Róbert

Fülöp Péter korábbi színházigazgató ötlete nyomán kezdték meg a tartalomgyártást a fiatal művészek, miután nagy sikert aratott a karácsonyi videójuk. – Ő vetette fel, hogy szerinte jól működünk együtt és jó lenne, ha csinálnánk egy sorozatot a színházi etikettről, ahol humoros formában, a ránk jellemző felszabadultsággal elkészítjük a videókat – mesélte Kaszás Csenge, színművész. 
Portik Kevin súgóval együtt elvállalta a feladatot, lelkesen vetették bele magukat a közös munkába. Kevin írja a szövegkönyveket, Csenge végzi az utómunkát a videókon; abban, hogy elérje a közönséget az üzenet Epstein Ráchel, a Csiky Gergely Színház marketing menedzsere segít. 
A kezdet óta eltelt egy év, azóta ők hárman egy összeszokott csapat lettek, rengeteg megtekintést értek el a Csiky Gergely Színház TikTok csatornájára feltöltött videók, amelyek egy olyan szemszögből mutatják meg a teátrum életét, amilyenből eddig nem láthatta a közönség. 
– Szerintem azért is vagyunk jó páros, mert más szemszögből látjuk a színpadot: míg Csenge a színpadon van színésznőként, én súgóként a takarásban. Különböző helyről látunk rá az alkotás folyamatára, ennek a kettősségnek köszönhetően jól meg tudjuk fogni mindegyik korosztályt. Igyekszünk olyan videókat készíteni, hogy a 18 és a 40 éves is azt mondja rá, hogy engem ez érdekel és elmegyek a színházba kikapcsolódni ma este – tette hozzá Portik Kevin
– Nem értünk kifejezetten a marketinghez, viszont mi is ebben a média és internet által átszőtt világban szocializálódtunk gyermekkorunktól kezdve, ezért könnyen felismerjük, hogy mi az, ami értékes nézettséget hozhat – fűzte hozzá Csenge. 

Nem áll le a díjat nyert duó

Csenge és Kevin persze az új évadban is folytatja tartalomgyártó tevékenységét és a frissen díjazott párostól azt is megtudtuk, hogy sok tervük van, amit reels-ek és tiktokok formájában szeretnének megvalósítani.
– Nagyon sok olyan videóötletünk van, amelyek a színház hetvenedik évfordulójához kötődnek: például majd hetvenkedünk. Egy videósorozatot terveztünk, amelyben hogy az elmúlt hetven év előadásai plakátját alkotnánk újra. Olyan dolgokat szeretnénk megmutatni a nézőknek, esetleg egy kelléktárat vagy egy fodrásztárat, amivel egy kicsit a kulisszák mögé is betekinthetnek – avatott be a páros terveibe Kevin. 
 

@csikygergelyszinhaz Fogadjátok szeretettel a Csenge és Kevin sorozat következő részét! #csengeéskevin #theatre #szinhaz #csikycsalad #csikygergelyszinhaz #fy #fyp @Kaszás Csenge ♬ Fashion Show - NaderGator

 

 

