október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Alkotás

36 perce

Stílusos ékszert gyúrt a lángokból ez a kaposvári anyuka

Címkék#Balaton#nyaklánc#fülbevaló#tűzzománc

Nő létére nem fél a tűztől, sőt úgy megszelídítette azt, hogy ezzel művészetét viselhetővé tegye. Makai-Bakos Natália keze nyomán hordhatóvá válnak épületek, kisplasztikák, de még az üvegszilánkok is. Nem készült divatdiktátornak, de mégis stílust teremt ékszereivel.

Koszorus Rita

Nem divattervezőnek készült, hanem képzőművésznek, mégis kreativitása révén hordhatóvá tette a művészetét Makai-Bakos Natália. Tűzzománc ékszereket készít, megszelídíti a tüzet és segítségével úgy formálja az anyagot, hogy szemet gyönyörködtető ékszerek készüljenek belőle. 

tűzzománc ékszereket készít natália
Viselhető művészet: Natália keze alatt igazi ékszercsodák készülnek
Fotó: Lang Róbert 

Ékszercsodák születnek a tűzben

Nem egyszerű csecsebecsék azok az ékszerek, amelyek Makai-Bakos Natália keze nyomán születnek, igazi stílusos darabok, sőt sokszor komplett szetteket készít.
– Már az egyetemen megismerkedtem a tűzzománc technikával, aztán utána részt vettem egy képzésen és elkezdtem magamnak ékszereket készíteni. Mivel ezek megtetszettek másoknak is, elkezdtem vele komolyabban foglalkozni – mesélte a kezdetek Natália.
Azóta eltelt néhány év és Csecsebecse márkanév alatt már rengeteg ékszert készített, amiket rendszerint a természet ihlet.
– Sokféle formával és motívummal dolgozom, de a természetből különösen szeretek merítkezni. Annyi szép forma van körülöttünk, amiket érdemes újra gondolni és valami szépet készíteni belőle – mondta a kaposvári alkotó. 

nem csecsebecse igazi értékek ezek az ékszerek
Bármi adhat ihletet a művésznek
Fotó: Lang Róbert

Így az általa készített tűzzománc ékszereken láthatunk bogarakat, halakat, békát, de még bálnákat is. A motívumok között a népies díszek is feltűnnek, amelyek egy-egy fülbevalón különösen jól mutatnak.
– Vannak munkáim, amiken épületplasztikák vannak és olyanok is, amiknek az ötletét népi hímzések adták. Ezek általában madárkás ékszerek, amelyek készítésénél keverem is az anyagokat – magyarázta Makai-Bakos Natália. Textilt és rojtokat is használ a fülbevalók elkészítéséhez, amelyekhez virágokat, ezeket egyesével égeti. Így egy-egy fülbevaló elkészítéséhez akár hetven virágot is elkészít, hogy tökéletes legyen a végtermék. 

üvegszilánkból ékszer
Az üvegszilánkok új élete
Fotó: Lang Róbert 

– Rengeteg üvegtörmelék található például játszótereken, a gyermekeimmel előszeretettel gyűjtögetjük az üvegszilánkokat, gondoltam, mi lenne, hogyha megpróbálnánk ezeket valahogy hasznosítani. Úgyhogy a mostani ékszereken ezek is megjelennek. Például ezeken a gyűrűkön gyönyörű színjátékok láthatók.

balaton ékszer
Ékszerre kívánkozott a Balaton
Fotó: Lang Róbert 

Ahogy a legtöbb somogyi ember Natália is imádja a Balatont, így aztán a magyar tenger is megjelenik nyakláncokon és fülbevalókon, ahogyan az évszakhoz kapcsolódó hátborzongató motívumok sem hiányozhatnak a gazdag kollekcióból, amely folyamatosan bővül. Makai-Bakos Natália nem csak ékszerkészítéssel foglalkozik, hiszen már évek óta nagy sikerrel és heti rendszerességgel tart festő foglalkozásokat Nati Föstödéje nevű műtermében, ahol kicsik és nagyok is önfeledten alkothatnak és élhetik át a kreatív erők felszabadító hatását. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu