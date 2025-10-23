Stílusos ékszert gyúrt a lángokból ez a kaposvári anyuka

Nem divattervezőnek készült, hanem képzőművésznek, mégis kreativitása révén hordhatóvá tette a művészetét Makai-Bakos Natália. Tűzzománc ékszereket készít, megszelídíti a tüzet és segítségével úgy formálja az anyagot, hogy szemet gyönyörködtető ékszerek készüljenek belőle.

Viselhető művészet: Natália keze alatt igazi ékszercsodák készülnek

Fotó: Lang Róbert

Ékszercsodák születnek a tűzben

Nem egyszerű csecsebecsék azok az ékszerek, amelyek Makai-Bakos Natália keze nyomán születnek, igazi stílusos darabok, sőt sokszor komplett szetteket készít.

– Már az egyetemen megismerkedtem a tűzzománc technikával, aztán utána részt vettem egy képzésen és elkezdtem magamnak ékszereket készíteni. Mivel ezek megtetszettek másoknak is, elkezdtem vele komolyabban foglalkozni – mesélte a kezdetek Natália.

Azóta eltelt néhány év és Csecsebecse márkanév alatt már rengeteg ékszert készített, amiket rendszerint a természet ihlet.

– Sokféle formával és motívummal dolgozom, de a természetből különösen szeretek merítkezni. Annyi szép forma van körülöttünk, amiket érdemes újra gondolni és valami szépet készíteni belőle – mondta a kaposvári alkotó.

Bármi adhat ihletet a művésznek

Fotó: Lang Róbert

Így az általa készített tűzzománc ékszereken láthatunk bogarakat, halakat, békát, de még bálnákat is. A motívumok között a népies díszek is feltűnnek, amelyek egy-egy fülbevalón különösen jól mutatnak.

– Vannak munkáim, amiken épületplasztikák vannak és olyanok is, amiknek az ötletét népi hímzések adták. Ezek általában madárkás ékszerek, amelyek készítésénél keverem is az anyagokat – magyarázta Makai-Bakos Natália. Textilt és rojtokat is használ a fülbevalók elkészítéséhez, amelyekhez virágokat, ezeket egyesével égeti. Így egy-egy fülbevaló elkészítéséhez akár hetven virágot is elkészít, hogy tökéletes legyen a végtermék.

Az üvegszilánkok új élete

Fotó: Lang Róbert

– Rengeteg üvegtörmelék található például játszótereken, a gyermekeimmel előszeretettel gyűjtögetjük az üvegszilánkokat, gondoltam, mi lenne, hogyha megpróbálnánk ezeket valahogy hasznosítani. Úgyhogy a mostani ékszereken ezek is megjelennek. Például ezeken a gyűrűkön gyönyörű színjátékok láthatók.

Ékszerre kívánkozott a Balaton

Fotó: Lang Róbert

Ahogy a legtöbb somogyi ember Natália is imádja a Balatont, így aztán a magyar tenger is megjelenik nyakláncokon és fülbevalókon, ahogyan az évszakhoz kapcsolódó hátborzongató motívumok sem hiányozhatnak a gazdag kollekcióból, amely folyamatosan bővül. Makai-Bakos Natália nem csak ékszerkészítéssel foglalkozik, hiszen már évek óta nagy sikerrel és heti rendszerességgel tart festő foglalkozásokat Nati Föstödéje nevű műtermében, ahol kicsik és nagyok is önfeledten alkothatnak és élhetik át a kreatív erők felszabadító hatását.