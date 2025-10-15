Faragott falufa hirdeti az összetartozást

A közösség múltját és jelenét jelképezi a falufa, amelyet a minap adtak át Somogyváron. Ezzel újabb értékkel gazdagodott a település. A falufára felkerültek a valaha a településen élt és jelenleg is somogyvári családok neve, ezzel is kifejezve az összetartozást és a somogyvári közösség erejét. A falufa elkészítését a Bethlen Gábor Alapakezelő Zrt. valamint a Magyar Falu program is támogatta.

Átadták a falufát Somogyváron. Fotó: Kajetán Jácint