Somogyvár
1 órája
Faragott falufa hirdeti az összetartozást
Ünnepélyesen is átadták az összetartozást jelképező fát.
Fotó: Kajetan Jacint
A közösség múltját és jelenét jelképezi a falufa, amelyet a minap adtak át Somogyváron. Ezzel újabb értékkel gazdagodott a település. A falufára felkerültek a valaha a településen élt és jelenleg is somogyvári családok neve, ezzel is kifejezve az összetartozást és a somogyvári közösség erejét. A falufa elkészítését a Bethlen Gábor Alapakezelő Zrt. valamint a Magyar Falu program is támogatta.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre