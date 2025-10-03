Négy évig még biztosan lesz Strand Fesztivál

Habár kevesebb a fesztivál a szezonban, de azért vannak biztos pontok a partiarcok számára. Ilyennek tűnik a Strand fesztivál is, amely szervezői bejelentették, hogy jövőre augusztus 20-22. között rendezik meg a fesztivált Zamárdiban. Egyúttal azt is hírül adták, hogy biztos helye van a rendezvénynek Zamárdiban, hiszen a következő négy évre is leszerződtek a fesztiválra a település önkormányzatával.

Jövőre is lesz Strand Fesztivál. Fotó: MW

Fesztivál-öröm: nem maradnak buli nélkül a partiarcok

Tavaly novemberben vált világossá miután elsőként a Sonline.hu megírta, hogy megszűnik a Balaton Sound. Ezzel eggyel csökkent a programok száma a nyári fesztiválnaptárban, amelynek voltak, akik örültek és olyanok is, akik egyenesen sírva fakadtak a hír hallatán. A bulizók így sem maradtak partihelyszín nélkül, mert a Strand Fesztivál azóta is töretlenül dübörög és a siófoki Plázs is ontja magából a bulikat nem beszélve az olyan tematikus eseményekről, mint a RockBalaton fesztivál vagy az Everness.