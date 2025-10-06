Helikopterről ugráltak a Balatonba a hollywood-i sztárok 

Tihanyban, a híres két háború közti tervező, Kotsis István által megálmodott egykori hercegi nyaralóban, Habsburg József főherceg 1926-ban épített nyári lakában a 20. század második felében több neves filmet is forgattak. Az egykori nyaraló először egy 1957-ben bemutatott magyar alkotást, melyet Révész György jegyzett, látható, melynek két, a korszakban híres főszereplője, Gábor Miklós és Ruttkai Éva a szereplői. Az Éjfélkor című filmben a Viki a táncosnő és férje János, a Balaton mellett töltik nászútjukat. Mire leérnek a Balatonhoz, Budapesten kitör a forradalom…

Az Éjfélkor című film is a Balatonnál játszódik

Fotó: Nemzeti Film Intézet

A külföldi rendezések közül elsőként a Sztálin (1992) című, az egyik nagyobb filmsugárzó csatorna számára gyártott, a diktátor életét bemutató filmet vették fel még Tihanyban. Ekkor ez a helyszín nem, mint egy kastély, hanem mint egy orosz dácsa jelent meg a filmkockákon.

Nemzetközi filmsikerek születtek a Balatonnál

A sokak által ismert Bel Ami, az az A szépfiú (2012) című angol film, melyben a legnagyobbak, Robert Pattinson és Uma Thurman szerepeltek, jeleneteiben is feltűnik az egykori tihanyi nyári rezidencia, de úgy, mint egy Párizs környéki díszes lak. A filmben egy jelenet erejéig felsejlik háttérként a Balaton és a csodás főhercegi épület.

A legnagyobb forgatás azonban akkor zajlott a tónál, amikor a Spy, azaz A kém (2015) című film készítésekor Jude Law és Jason Statham egy időre Tihanyba költözött. A tihanyi főutat lezárták, a helyszínt helikopterek és motorcsónakok biztosították. A jelenetek nagy részét a Balatonban több motorcsónakról rögzítették. Az akcióvígjátékban, melyet teljes egészében hazánkban forgattak, az utolsó rész a Balaton partján játszódik. A neves férfiszereplők mellett a filmben Melissa McCarthy is szerepel, Susan ügynökként. A film helikopteres utolsó jelenetében teljes egészében feltűnik a Balaton.

Jason Statham a Kém című film forgatásakor járt a Balatonnál

Fotó: MW

De nem csak Tihany, hanem Keszthely, a látványos Festetics kastély is többször szolgált filmes helyszínként. 2008-ban, a John Adams, amerikai elnök életét bemutató sorozatot forgatták le itt, amikor francia kastélyként jelent meg a filmben a helyszín. De feltűnhet a kastély a Kincsem (2017) és a Hadik (2023) helyszíneként is, főként a kastély parkja és a csodás, a történelmi korokat idéző szobabelsők, terek.

A technika ma már sok mindenre képes, így van olyan mű is, amelyben a Balaton ún, CGI, azaz számítógép által előállított kép alapján jelenik meg. Az Örökkévalók (2021) című látványos filmet Magyarországon forgatták, de a Balatonnál nem járt a stáb, azonban a modern technika eredményeként mégis feltűnik benne nagy tavunk.

A Balaton filmes megjelenítése nekünk magyaroknak egyet jelent Bujtor István Ötvös Csöpi örökérvényű műveiben, de nem árt tisztában lennünk azzal, hogy napjainkra a Pannon Tenger egy olyan filmturisztikai helyszín is, ahová világhírű sztárok is eljutottak. Erről a filmturisztikai megközelítésről szól egy napokban megjelent, igényes, nagyívű filmtörténeti összeállítás, amely a Kárpát-medence filmes helyszíneit járja körül. Mind a kötetet, mind a filmeket jó szívvel ajánljuk, különösképp a balatoni vonatkozásokat.