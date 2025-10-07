Testvéreit halálos kór ragadta el, de Géza nem adta fel

Eredeti nevén Ziegler Géza Agárdpusztán, Gárdony mellett született. Édesapja, az uradalmi gépészként dolgozó Ziegler Sándor Mihály munkája révén került Somogy vármegyébe, Szőlősgyörökre, ahol a helyi gőzmalom kivitelezését kapta feladatul. Ezen a településen ismerte meg a fiatal, tizenéves Nagy Teréziát, kivel nem sokkal később, 1860-ban, a szőlősgyöröki templomban házasságra léptek és hét gyermekük született. A gyermekek közül – a korszakra sajnálatosan jellemzően – csak Géza és két öccse érhette el a felnőttkort, a többiek a korszak gyermekbetegségeiben fiatalon elhunytak. Az édesapa foglalkozása miatt időről-időre helyet változtattak a munkalehetőség miatt, így jutottak el Kilitire is, Siófok mellé 1864-ben, az akkor még alig egyesztendős Gézával. Az édesapa – aki igazságkereső természete miatt mindig új állást kellett keressen – a helyi gőzmalom dolgozója volt. Kilitin viszonylag hosszú ideig, két esztendeig tartózkodtak. Ekkortájt tombolt a kolera- és a pestisjárvány a vidékén, ezért is történhetett meg, hogy Gárdonyi Géza két testvére Teréz és Béla is a kiliti temetőben alussza örök álmát.

Gárdonyi Géza első tanítói állása Karádon volt

Fotó: MW

Bár a család később elkerült a vidékről, Gárdonyi Géza élete még – ha rövid időre – is, összefonódott Somogyországgal. Miután elvégezte az egri tanítóképzőt és 1881-ben tanítói oklevelet szerzett, első álláshelye a festői somogyi faluban, Karádon volt. A családi hagyomány szerint Gárdonyi az oklevél megszerzését követően a nyarat Szőlősgyörökön töltötte a nagyszülőknél. Állást keresett friss diplomával, amit édesanyja járt ki neki Karádon, ahol Gárdonyi 1881. szeptember 28-tól 1882. augusztus 13-ig segédtanítókén működött. E rövid egy év alatt nem csak inspirálta e vidék, hanem még lapot is alapított, Köpönyeg címmel, valamint itt írta meg Halottak napján című első versét és itt keletkezett a később országszerte is ismert dal, a „Fel nagy örömre, ma született…”, amely úgyszintén egy Gárdonyi szerzemény.

A szerelem is rátalált, a szép Csik Ilka lett a választottja, aki sajnos nem viszonozta a szerelmét. Alakját a Hosszúhajú veszedelem című műben idézte meg, Finom Ilka néven. A csalódás után viszont eljött a viszonzott, meghitt barátság Farkas Vilmával, a tabi útbiztos lányával, aki Nagykanizsán dolgozott tanítóként. Vilmához írta első, meghatározó költeményeit is. A Vilma versek között találjuk A Karádi fasorban költeményt, vagy évek múlva a Tíz év múltán című költeményt, amelyben Tabon eredt Vilma nyomára. A szeretett nőalak később prózai műveiben is visszaköszön: Az egy szál drót című elbeszélésben vagy Az én falum novelláskötetben.

Bár Gárdonyi egy év után távozott Karádról, majd 1885-ben feladta a tanítói állását és újságíróként tevékenykedett, a karádiak a mai napig jó szívvel őrzik Gárdonyi emlékét. 1924-ben márványtáblát helyeztek el tiszteletére az iskola falára, amelyet a mai napig koszorúznak a Gárdonyi nevét viselő általános iskola diákjai.

Gárdonyi Géza Adytól a „magyar Dickens” jelzőt is megkapta

Az egri csillagok, A láthatatlan ember, az Isten rabjai nagy írója, az Ady Endre által „magyar Dickens”-nek nevezett Gárdonyi bár elkerült e vidékről, utazásai során még érintette a Balaton szép táját, ekkor keletkezett megható tavi költeménye, amelyet napjainkban is örömmel idéznek. A Hosszúhajó veszedelem című művében Siófok képe is feltűnik. Karád és Kiliti mellett Szőlősgyörök is őrzi a nagy szerző emlékét.