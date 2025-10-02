A Balaton fényei adtak erőt a tó egyik legnagyobb festőjének, Halápy Jánosnak

A zalai származású Halápy János már gyermekként Éber Sándor neves festőművész tanítványa volt Baján. Tizenhét esztendősen aranyéremmel ismerték el egyik rajzát Párizsban. Öt és félév hadifogság következett ezután életében, de Szibériában sem hagyott fel az alkotással. Miután hazajött, tanárként helyezkedett el, időközben megismerkedett a Nyugat alapítójának, Hatvany Lajosnak Viola nevű lányával, akit nem sokkal később feleségül vett. Bekapcsolódott a korszak színes művészeti életébe, kortárs művész-barátokkal együtt – Márffy Ödön, Egry József, Berény Róbert – megalakították a KÚT (Képzőművészek Új Társasága) nevű szervezetet. Ekkor kezdhette meg művészeti tanulmányait: megjárta Párizst, majd a két háború közti hazai művészélet egyik ismert és elismert alakjává vált, figyelme egyre inkább a Balaton felé fordult. Az ekkoriban államilag alapított Balaton ösztöndíjat is négyszer megkapta. Számos kiállítással mutatkozott be a nagyközönségnek.

Halápy János festő alkotás közben. Forrás: Fortepan/Bojár Sándor

Jellegzetes alkotói stílusát a nagy tónál kísérletezte ki. Az „ezerarcú Balaton festője” tavi képei mellett arcképeket, virág-csendéleteket is alkotott. A nyarakat kezdetben Balatonlellén, majd az 1920-as évek közepétől Balatonfüreden töltötte, de alkotásainak nagy része Tihanyban született. Vitorlásversenyek, szép tavi tájak, badacsonyi szőlőtőkék jelentek meg impresszionista stílusban művein. Balaton, Naplemente a Balaton, Balatoni vitorlásverseny, Vitorlások a Balatonnál című festményeit opálos fények és átütő, artisztikus erő jellemzi, ezért is hasonlították sokszor Claude Monet nagy francia festőhöz. Füred, Arács, Tihany helyszínei mind-mind megjelennek akvarelljein.

Időközben elvált feleségétől és házasságot kötött Halápy Lilivel, aki élete végéig biztos hátteret nyújtott az 1930-as években pályája csúcsára érő tehetséges férjének. Ugyanis ez az időszak volt legtermékenyebb korszaka, egészen az 1940-es évek elejéig, amely kiállításain is – Frankel Szalonba (1939), Tamás Galéria (1939), Nemzeti Szalon (1939-1942), Műbarát (1942) – megmutatkozott.