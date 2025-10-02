2 órája
A Balaton fényei adtak erőt a tó egyik legnagyobb festőjének, Halápy Jánosnak
„A Balaton fényei és kertjeinek virágai együtt élnek bennem. Ők adnak erőt, jókedvet a boldog alkotó munkához.” – vallotta Halápy János (1893-1960), a tó egyik legnagyobb festője.
A zalai származású Halápy János már gyermekként Éber Sándor neves festőművész tanítványa volt Baján. Tizenhét esztendősen aranyéremmel ismerték el egyik rajzát Párizsban. Öt és félév hadifogság következett ezután életében, de Szibériában sem hagyott fel az alkotással. Miután hazajött, tanárként helyezkedett el, időközben megismerkedett a Nyugat alapítójának, Hatvany Lajosnak Viola nevű lányával, akit nem sokkal később feleségül vett. Bekapcsolódott a korszak színes művészeti életébe, kortárs művész-barátokkal együtt – Márffy Ödön, Egry József, Berény Róbert – megalakították a KÚT (Képzőművészek Új Társasága) nevű szervezetet. Ekkor kezdhette meg művészeti tanulmányait: megjárta Párizst, majd a két háború közti hazai művészélet egyik ismert és elismert alakjává vált, figyelme egyre inkább a Balaton felé fordult. Az ekkoriban államilag alapított Balaton ösztöndíjat is négyszer megkapta. Számos kiállítással mutatkozott be a nagyközönségnek.
Jellegzetes alkotói stílusát a nagy tónál kísérletezte ki. Az „ezerarcú Balaton festője” tavi képei mellett arcképeket, virág-csendéleteket is alkotott. A nyarakat kezdetben Balatonlellén, majd az 1920-as évek közepétől Balatonfüreden töltötte, de alkotásainak nagy része Tihanyban született. Vitorlásversenyek, szép tavi tájak, badacsonyi szőlőtőkék jelentek meg impresszionista stílusban művein. Balaton, Naplemente a Balaton, Balatoni vitorlásverseny, Vitorlások a Balatonnál című festményeit opálos fények és átütő, artisztikus erő jellemzi, ezért is hasonlították sokszor Claude Monet nagy francia festőhöz. Füred, Arács, Tihany helyszínei mind-mind megjelennek akvarelljein.
Időközben elvált feleségétől és házasságot kötött Halápy Lilivel, aki élete végéig biztos hátteret nyújtott az 1930-as években pályája csúcsára érő tehetséges férjének. Ugyanis ez az időszak volt legtermékenyebb korszaka, egészen az 1940-es évek elejéig, amely kiállításain is – Frankel Szalonba (1939), Tamás Galéria (1939), Nemzeti Szalon (1939-1942), Műbarát (1942) – megmutatkozott.
A második világháborút követően a megtűrt alkotók közé tartozott Halápy János
A második világháborút követően a kiépülő kommunista rendszerben a megtűrt, de nem támogatott alkotók közé tartozott: Hatvany Lajossal való korábbi kapcsolata miatt „nagytőkés burzsujnak” bélyegezték. De akadt egy konkrét eset is, 1949-ben, amikor Halápy a két háború közt alkotó festőket méltatta egy francia művészettörténész korabeli dicsérete alapján. Azonban akkoriban már csak és kizárólag a szovjet minta volt az elfogadott, ezért Halápyt kijelentése miatt egy időre „kiírták” a magyar festők sorából. Városmajori lakásába és műtermébe visszahúzódva alkotott és oktatott ezután, csak 1956-ot követően lehetett még két kiállítása: Balatonfüreden (1958) és Budapesten, Fényes Adolf műtermében (1959).
1989 óta a Keszthelyi Múzeumban Halápy emlékszoba várja a látogatókat, bár műveinek összegyűjtése nem volt egyszerű folyamat. Alkotásainak egy részét bombatalálat érte, sok műve külföldre, gyűjtőkhöz került. Végül özvegye, Halápy Lili saját gyűjteményét adományozta Keszthelynek, de néhány Halápy festményt a Magyar Nemzeti Galéria is őriz.
- Halápy János Budapesten hunyt el 1960 februárjában. Emléktábláját 1977-ben avatták fel a füredi Panteonban. „Rajongok a Balatonért, hiszen festői szépsége végtelen és kimeríthetetlen. És mennyire végtelen annak, aki saját magát is benne és általa akarja kifejezni. Éppen ezért akkor leszek igazán boldog, ha egyszer majd mint Balaton-festő élhetek tovább a közönség tudatában.” Pórszombatról, egy zalai kistelepülésről indult, Párizsig, Genováig jutott, napjainkban is a Balaton-festőjeként él tovább, tegyünk arról, hogy emlékezete az idők végezetéig megmaradjon a nagy tavi arcképcsarnokban!