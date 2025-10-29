3 órája
Történelmi sírhelyek a Balaton vidékén: itt nyugszanak nagyjaink
A Balaton somogyi oldalán, a déli parti temetőkben járva, történelmi jelentőségű sírhelyekkel találkozhatunk. Halottak napja tájékán érdemes megemlékezni a neves közéleti személyekről, tudósokról, akik végső nyughelyül választották e szép vidéket. Íme a híres sírhelyek a Balatonnál.
A híres sírhelyek sorát kezdjük az egyik legnagyobb költőnkkel, József Attilával, aki a tónál vetett véget életének. József Attila 1937 decemberében Balaonszárszón követett el – sokáig vonatbalesetnek vélt – öngyilkosságot. Első sírhelye ugyan Szárszón volt, de a család később Budapestre szállíttatta. Nem messze Szárszótól, a szemesei temetőben azonban egy hasonlóan tragikus sorsú, hasonlóan híres személy nyugszik: a színészkirály, Latinovits Zoltán, aki fiatalon, 45 évesen, 1976-ban dobta el életét.
A szintén híres testvér, Bujtor István is itt alussza örök balatoni álmát. „Ötvös Csöpi” síremlékét a Kossuth-díjas szobrászművész, Melocco Miklós alkotta meg igen művészien. A síremléken beszédes sorokat olvashatunk, Shakespeare Hamletjéből:
föladata eleitől az volt,/az maradt, hogy felmutassa/az erénynek önábrázatát,/a gúnynak önnön képét,/a század testének tulajdon/alakját és lenyomatát.
Nem messze fiaitól pihen Latinovits és Bujtor édesanyja, Freinreisz Istvánné, Gundel Katalin is.
Siófokon is sok híres sírhely található
Siófokon is számos neves sírhely fellelhető: az aszketikus életű kiváló festőművészé, Muzsinszki Nagy Endréé, Kaáli Nagy Dezsőé, a balatoni kikötők építésének vezetőjéé, de Kenedy Ferenc helytörténész, múzeumigazgatóé is. Gárdonyi (Ziegler) Géza kitűnő írónk, aki gyermekkorában pár évig a Siófok melletti Kilitin élt, két fiatalon elhunyt testvére (Ziegler Teréz és Béla), a kiliti temetőben alussza örök álmát. Ugyanitt, a Kiliti temetőben található annak a Kántor Jánosnak a sírja, aki 18 évesen esett el a forradalom napjaiban Budapesten, s akit egyfajta élő tiltakozásként 1957 januárjában az egész kiliti közösség kísérte utolsó útjára.
Balatonbogláron neves politikusok sírhelyét tekinthetjük meg, hiszen itt hunyt el a kisgazda politikus, Gaál Gaszton 1932-ben. De itt temették el – a boglári római katolikus templomban – a magyar demokrácia egyik legnagyobb alakját, a sokáig emigrációban élő Varga Béla plébánost is. Varga Béla a második világháború idején Bogláron a lengyel menekülteknek iskolát működtetett, de a francia katonatiszteket is befogadta. Mindkét diktatúra üldözte, meghurcolta, élete nagy részét emigrációban, az Amerikai Egyesült Államokban töltötte. Boglári nyughelye nemzeti sírhelyként nyilvántartott védett örökség.
Akadnak különleges emlékhelyek is. Ilyen Szaplonczay Manóé, Somogy vármegye egykori főorvosáé, Bélatelep megalapítójáé. Szaplonczay ugyanis a Balaton szerelmeseként azt szerette volna, hogy az általa alapított Bélatelepen, a Várhegyen, a nagy tóra nézve temessék el. 1916-ban bekövetkezett halála után kívánsága teljesült: nyughelye örökre a szeretett tóra tekint.
- Ezekben a kegyeletteljes napokban eltávozott szeretteinken kívül a Balaton vidék nagyjaira is emlékezünk. Köztük a már említett József Attilára, aki egyik utolsó verseinek egyikét 1937 novemberében Balatonszárszón írta. Sorai szomorúságot, de az emlékezet megtartó erejét egyaránt közvetítik:
Drága barátim, kik gondoltok még a bolonddal/nektek írok most, innen, a tűzhely oldala mellől,/ahova húzódtam melegedni s emlékezni reátok./Mert hiszen összevegyült a novemberi est hidegével/bennem a lassúdan s alig oldódó szomorúság./Emlékezzetek ott ti is, és ne csupán hahotázva/rám, aki köztetek éltem s akit ti szerettetek egykor.
