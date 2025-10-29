Történelmi sírhelyek a Balaton vidékén: itt nyugszanak nagyjaink

A híres sírhelyek sorát kezdjük az egyik legnagyobb költőnkkel, József Attilával, aki a tónál vetett véget életének. József Attila 1937 decemberében Balaonszárszón követett el – sokáig vonatbalesetnek vélt – öngyilkosságot. Első sírhelye ugyan Szárszón volt, de a család később Budapestre szállíttatta. Nem messze Szárszótól, a szemesei temetőben azonban egy hasonlóan tragikus sorsú, hasonlóan híres személy nyugszik: a színészkirály, Latinovits Zoltán, aki fiatalon, 45 évesen, 1976-ban dobta el életét.

A szintén híres testvér, Bujtor István is itt alussza örök balatoni álmát. „Ötvös Csöpi” síremlékét a Kossuth-díjas szobrászművész, Melocco Miklós alkotta meg igen művészien. A síremléken beszédes sorokat olvashatunk, Shakespeare Hamletjéből:

föladata eleitől az volt,/az maradt, hogy felmutassa/az erénynek önábrázatát,/a gúnynak önnön képét,/a század testének tulajdon/alakját és lenyomatát.

Nem messze fiaitól pihen Latinovits és Bujtor édesanyja, Freinreisz Istvánné, Gundel Katalin is.

Siófokon is sok híres sírhely található

Siófokon is számos neves sírhely fellelhető: az aszketikus életű kiváló festőművészé, Muzsinszki Nagy Endréé, Kaáli Nagy Dezsőé, a balatoni kikötők építésének vezetőjéé, de Kenedy Ferenc helytörténész, múzeumigazgatóé is. Gárdonyi (Ziegler) Géza kitűnő írónk, aki gyermekkorában pár évig a Siófok melletti Kilitin élt, két fiatalon elhunyt testvére (Ziegler Teréz és Béla), a kiliti temetőben alussza örök álmát. Ugyanitt, a Kiliti temetőben található annak a Kántor Jánosnak a sírja, aki 18 évesen esett el a forradalom napjaiban Budapesten, s akit egyfajta élő tiltakozásként 1957 januárjában az egész kiliti közösség kísérte utolsó útjára.

Balatonbogláron neves politikusok sírhelyét tekinthetjük meg, hiszen itt hunyt el a kisgazda politikus, Gaál Gaszton 1932-ben. De itt temették el – a boglári római katolikus templomban – a magyar demokrácia egyik legnagyobb alakját, a sokáig emigrációban élő Varga Béla plébánost is. Varga Béla a második világháború idején Bogláron a lengyel menekülteknek iskolát működtetett, de a francia katonatiszteket is befogadta. Mindkét diktatúra üldözte, meghurcolta, élete nagy részét emigrációban, az Amerikai Egyesült Államokban töltötte. Boglári nyughelye nemzeti sírhelyként nyilvántartott védett örökség.