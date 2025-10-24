Csúcsra járatják a varrodát, már készülnek az Abigél kosztümjei is

A női- és férfi szabótár tagjai keze alatt ég a munka a színházi varrodában, ahol most éppen a Kelemen József által rendezett Abigél november 14-i bemutatójára készülnek a jelmezek. A cipőket Nyíregyházán készítik, a kalapokat – merthogy az Abigélben abból is lesz jó pár – Budapesten, de a jelmezek további elemeit mind helyben varrják. – Hónapokkal ezelőtt elkezdtük a munkát, hogy a varroda kész tudjon lenni, mivel csaknem kétszáz ruhadarabot készítenek a kollégáim, mondta Cselényi Nóra Jászai Mari-díjas jelmeztervező, a Csiky Gergely Színház Örökös Tagja.

Cselényi Nóra számára minden darab egy új kihívás, és minden jelmez egy történet

Fotó: Lang Róbert

A tervezés folyamatát alapos kutatómunka előzte meg. Szabó Magda 1970-ben megjelent történetét szinte mindenki ismeri, akár a könyvnek, akár az 1977-es televíziós sorozatnak, akár az elmúlt évek színházi előadásainak köszönhetően. A Csiky művészei a filmforgatókönyv színpadi adaptációját viszik színre. Cselényi Nóra, a rendezővel együttműködve, úgy álmodta meg a szereplők öltözékét, hogy a nézők felfedezhessenek valami ismerőset, amihez a filmpremier óta eltelt évtizedek, és a számtalan televíziós ismétlés során kapcsolódtak. Az egyenruhák, tornaruhák, például ebben a szellemben készültek, a civil öltözékek viszont, a kor sajátosságai mellett, sokkal inkább egyedi elképzeléseket tükröznek. – Azt szerettük volna, hogy ha valaki már látta a filmet, ne érezze úgy, hogy túlmodernizáltuk a darabot, és szerettük volna a jelmezekkel is megmutatni a jól érzékelhető kontrasztot a civil, utcai szereplők és a Matulához szorosan kötődő karakterek között. Utóbbiak szürke és fekete ruhát viselnek, míg a civilek színeset, avatott be a részletekbe Cselényi Nóra. Érdekesség, hogy rengeteg gyorsöltözés lesz az előadás során, ezért a ruhákat úgy kellett elkészíteni, hogy könnyű és praktikus legyen a fel és levétel.

Jelmezpróba az Abigél szereplőivel

Fotó: Lang Róbert

Nagyüzemben készülnek a jelmezek

A jelmezeket ottjártunkkor is éppen próbálták a szereplők, valamint egy részüket még készítették a varrónők. – Párhuzamosan készítjük A széttáncolt cipellők jelmezeit és varrjuk az Abigélhez a ruhákat, mondta Szántóné Kiss Tünde, nőiszabótár-vezető. Egy öltözet az Abigélnél áll szoknyából, kötényből, uniformis felsőből és ez annyiszor készül el, ahány szereplő van, tette hozzá. Száznál is több öltözéket készítettek már a bemutatóra, de a munka még nem állt meg. – Akiknek hasonló a méretük, azok jelmezét egyszerre szabjuk ki, úgy tizenkettesével csinálom, mondta Szántóné Kiss Tünde.