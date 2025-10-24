1 órája
Csúcsra járatják a varrodát, már készülnek az Abigél kosztümjei is
Mozgalmasan indult az évad a Csiky Gergely Színházban. Éjt nappallá téve járnak a gépek a színházi varrodában, ahol immár a hatodik bemutatóhoz készülnek a jelmezek. Sokszor száznál is több ruhát készítenek a varrónők és a szabók, de arra is fel vannak készülve, ha át kell alakítani egy jelmezt az előadás előtt.
A női- és férfi szabótár tagjai keze alatt ég a munka a színházi varrodában, ahol most éppen a Kelemen József által rendezett Abigél november 14-i bemutatójára készülnek a jelmezek. A cipőket Nyíregyházán készítik, a kalapokat – merthogy az Abigélben abból is lesz jó pár – Budapesten, de a jelmezek további elemeit mind helyben varrják. – Hónapokkal ezelőtt elkezdtük a munkát, hogy a varroda kész tudjon lenni, mivel csaknem kétszáz ruhadarabot készítenek a kollégáim, mondta Cselényi Nóra Jászai Mari-díjas jelmeztervező, a Csiky Gergely Színház Örökös Tagja.
A tervezés folyamatát alapos kutatómunka előzte meg. Szabó Magda 1970-ben megjelent történetét szinte mindenki ismeri, akár a könyvnek, akár az 1977-es televíziós sorozatnak, akár az elmúlt évek színházi előadásainak köszönhetően. A Csiky művészei a filmforgatókönyv színpadi adaptációját viszik színre. Cselényi Nóra, a rendezővel együttműködve, úgy álmodta meg a szereplők öltözékét, hogy a nézők felfedezhessenek valami ismerőset, amihez a filmpremier óta eltelt évtizedek, és a számtalan televíziós ismétlés során kapcsolódtak. Az egyenruhák, tornaruhák, például ebben a szellemben készültek, a civil öltözékek viszont, a kor sajátosságai mellett, sokkal inkább egyedi elképzeléseket tükröznek. – Azt szerettük volna, hogy ha valaki már látta a filmet, ne érezze úgy, hogy túlmodernizáltuk a darabot, és szerettük volna a jelmezekkel is megmutatni a jól érzékelhető kontrasztot a civil, utcai szereplők és a Matulához szorosan kötődő karakterek között. Utóbbiak szürke és fekete ruhát viselnek, míg a civilek színeset, avatott be a részletekbe Cselényi Nóra. Érdekesség, hogy rengeteg gyorsöltözés lesz az előadás során, ezért a ruhákat úgy kellett elkészíteni, hogy könnyű és praktikus legyen a fel és levétel.
Nagyüzemben készülnek a jelmezek
A jelmezeket ottjártunkkor is éppen próbálták a szereplők, valamint egy részüket még készítették a varrónők. – Párhuzamosan készítjük A széttáncolt cipellők jelmezeit és varrjuk az Abigélhez a ruhákat, mondta Szántóné Kiss Tünde, nőiszabótár-vezető. Egy öltözet az Abigélnél áll szoknyából, kötényből, uniformis felsőből és ez annyiszor készül el, ahány szereplő van, tette hozzá. Száznál is több öltözéket készítettek már a bemutatóra, de a munka még nem állt meg. – Akiknek hasonló a méretük, azok jelmezét egyszerre szabjuk ki, úgy tizenkettesével csinálom, mondta Szántóné Kiss Tünde.
Miután kiszabta a ruhákat, azokat Zámbó Tímea és Vas Anikó varrónők állítják össze. Azt, amit egy film készítésekor egy év alatt készítenek el, itt a színházban néhány hónap alatt oldanak meg. – Nincs két egyforma színdarab, hiába vannak hasonló jelmezek, minden kornak meg volt a saját szabászati eljárása és formái. Figyelembe kell vennünk ezeket, a rendező és Cselényi Nóra kéréseit is, mondta Polai-Horváth Ilona férfiszabótár-vezető, aki Tinusz Kinga segítségével valósítja meg az elképzeléseket. Van, amikor vannak átfedések a korszakok között és olyan is, hogy átalakítunk jelmezeket. A széttáncolt cipellők esetében például már kész jelmezeket alakítunk át, tette hozzá Polai-Horváth Ilona. A férfi varrodában is szépen sorakoznak már a jelmezek: uniformisok és háromrészes öltönyök, de itt is van még tennivaló a bemutatóig.
Cselényi Nóra a beszélgetés során az anyagbeszerzés nehézségeire is kitért, ugyanis nem mindegy, milyen textíliákat használnak fel a ruhákhoz, hiszen azoknak nem elég szépnek lennie, a kor miliőjébe is illeszkedni kell. – Megszűntek méteráru nagykereskedések, olyan szövetet, amit 1942-ben is hordhattak, például alig lehet kapni. Rengeteg csodálatos anyag van, amik a mai trendekbe illeszkednek, ugyanakkor a legtöbb rendkívül vékony, ami akkoriban nem fordulhatott elő, vagy épp nagyon fényes, ami szintén nem illik a korhoz, és a színpadi világítás miatt sem használható, avatott be a kulisszatitkokba Cselényi Nóra. Kiemelte: a költséghatékonyság is fontos szempont, az anyagok roppant drágák lettek és jól át kell gondolni, honnan szerzik be azokat, ezért ez is hosszú, időigényes folyamat.
– 40 éve vagyok jelmeztervező, de még mindig nem unatkozom. Nekem minden új előadás egy új kihívás, élvezem a munkám. Akár egy háromszereplős darabnál is el tudok lamentálni azon, hogy a rózsaszínnek melyik árnyalatát válasszam, hogy az az előadás látványvilágát szolgálja, ugyanakkor a hangsúly továbbra is a színészen, és ne a jelmezen legyen, az ilyeneket mindig végig kell gondolni.
- Az Abigélt november 14-én, a Széttáncolt cipellőket pedig november 4-én mutatják be Csiky Gergely Színház színpadán.
Készülnek az Abigél jelmezeiFotók: Lang Róbert