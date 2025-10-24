október 24., péntek

1 órája

Csúcsra járatják a varrodát, már készülnek az Abigél kosztümjei is

Mozgalmasan indult az évad a Csiky Gergely Színházban. Éjt nappallá téve járnak a gépek a színházi varrodában, ahol immár a hatodik bemutatóhoz készülnek a jelmezek. Sokszor száznál is több ruhát készítenek a varrónők és a szabók, de arra is fel vannak készülve, ha át kell alakítani egy jelmezt az előadás előtt.

Koszorus Rita

A női- és férfi szabótár tagjai keze alatt ég a munka a színházi varrodában, ahol most éppen a Kelemen József által rendezett Abigél november 14-i bemutatójára készülnek a jelmezek. A cipőket Nyíregyházán készítik, a kalapokat – merthogy az Abigélben abból is lesz jó pár – Budapesten, de a jelmezek további elemeit mind helyben varrják.  – Hónapokkal ezelőtt elkezdtük a munkát, hogy a varroda kész tudjon lenni, mivel csaknem kétszáz ruhadarabot készítenek a kollégáim, mondta Cselényi Nóra Jászai Mari-díjas jelmeztervező, a Csiky Gergely Színház Örökös Tagja.

Cselényi Nóra a Csiky Jászai-díjas jelmeztervezője
Cselényi Nóra számára minden darab egy új kihívás, és minden jelmez egy történet
Fotó: Lang Róbert

A tervezés folyamatát alapos kutatómunka előzte meg. Szabó Magda 1970-ben megjelent történetét szinte mindenki ismeri, akár a könyvnek, akár az 1977-es televíziós sorozatnak, akár az elmúlt évek színházi előadásainak köszönhetően. A Csiky művészei a filmforgatókönyv színpadi adaptációját viszik színre. Cselényi Nóra, a rendezővel együttműködve, úgy álmodta meg a szereplők öltözékét, hogy a nézők felfedezhessenek valami ismerőset, amihez a filmpremier óta eltelt évtizedek, és a számtalan televíziós ismétlés során kapcsolódtak. Az egyenruhák, tornaruhák, például ebben a szellemben készültek, a civil öltözékek viszont, a kor sajátosságai mellett, sokkal inkább egyedi elképzeléseket tükröznek.  – Azt szerettük volna, hogy ha valaki már látta a filmet, ne érezze úgy, hogy túlmodernizáltuk a darabot, és szerettük volna a jelmezekkel is megmutatni a jól érzékelhető kontrasztot a civil, utcai szereplők és a Matulához szorosan kötődő karakterek között. Utóbbiak szürke és fekete ruhát viselnek, míg a civilek színeset, avatott be a részletekbe Cselényi Nóra. Érdekesség, hogy rengeteg gyorsöltözés lesz az előadás során, ezért a ruhákat úgy kellett elkészíteni, hogy könnyű és praktikus legyen a fel és levétel.

jelmezpróba
Jelmezpróba az Abigél szereplőivel
Fotó: Lang Róbert 

Nagyüzemben készülnek a jelmezek

A jelmezeket ottjártunkkor is éppen próbálták a szereplők, valamint egy részüket még készítették a varrónők. – Párhuzamosan készítjük A széttáncolt cipellők jelmezeit és varrjuk az Abigélhez a ruhákat, mondta Szántóné Kiss Tünde, nőiszabótár-vezető. Egy öltözet az Abigélnél áll szoknyából, kötényből, uniformis felsőből és ez annyiszor készül el, ahány szereplő van, tette hozzá. Száznál is több öltözéket készítettek már a bemutatóra, de a munka még nem állt meg. – Akiknek hasonló a méretük, azok jelmezét egyszerre szabjuk ki, úgy tizenkettesével csinálom, mondta Szántóné Kiss Tünde.

A Csiky varrótündérei
 Fotó: Lang Róbert

Miután kiszabta a ruhákat, azokat Zámbó Tímea és Vas Anikó varrónők állítják össze. Azt, amit egy film készítésekor egy év alatt készítenek el, itt a színházban néhány hónap alatt oldanak meg. – Nincs két egyforma színdarab, hiába vannak hasonló jelmezek, minden kornak meg volt a saját szabászati eljárása és formái. Figyelembe kell vennünk ezeket, a rendező és Cselényi Nóra kéréseit is, mondta Polai-Horváth Ilona férfiszabótár-vezető, aki Tinusz Kinga segítségével valósítja meg az elképzeléseket. Van, amikor vannak átfedések a korszakok között és olyan is, hogy átalakítunk jelmezeket. A széttáncolt cipellők esetében például már kész jelmezeket alakítunk át, tette hozzá Polai-Horváth Ilona. A férfi varrodában is szépen sorakoznak már a jelmezek: uniformisok és háromrészes öltönyök, de itt is van még tennivaló a bemutatóig.

A férfi varrodában is nagyüzem van
Fotó: Lang Róbert

Cselényi Nóra a beszélgetés során az anyagbeszerzés nehézségeire is kitért, ugyanis nem mindegy, milyen textíliákat használnak fel a ruhákhoz, hiszen azoknak nem elég szépnek lennie, a kor miliőjébe is illeszkedni kell. – Megszűntek méteráru nagykereskedések, olyan szövetet, amit 1942-ben is hordhattak, például alig lehet kapni. Rengeteg csodálatos anyag van, amik a mai trendekbe illeszkednek, ugyanakkor a legtöbb rendkívül vékony, ami akkoriban nem fordulhatott elő, vagy épp nagyon fényes, ami szintén nem illik a korhoz, és a színpadi világítás miatt sem használható, avatott be a kulisszatitkokba Cselényi Nóra. Kiemelte: a költséghatékonyság is fontos szempont, az anyagok roppant drágák lettek és jól át kell gondolni, honnan szerzik be azokat, ezért ez is hosszú, időigényes folyamat.

Nem könnyű jó anyagot találni, de ha egyszer megvan, csodákat lehet művelni vele
Fotó: Lang Róbert

– 40 éve vagyok jelmeztervező, de még mindig nem unatkozom. Nekem minden új előadás egy új kihívás, élvezem a munkám. Akár egy háromszereplős darabnál is el tudok lamentálni azon, hogy a rózsaszínnek melyik árnyalatát válasszam, hogy az az előadás látványvilágát szolgálja, ugyanakkor a hangsúly továbbra is a színészen, és ne a jelmezen legyen, az ilyeneket mindig végig kell gondolni.

  • Az Abigélt november 14-én, a Széttáncolt cipellőket pedig november 4-én mutatják be Csiky Gergely Színház színpadán.

Készülnek az Abigél jelmezei

Fotók: Lang Róbert

 

 

