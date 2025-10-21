október 21., kedd

Átmeneti torzó: lesz még karja, pallosát is visszakapja az igazság istenasszonya Kaposváron

Helyreállítják a hétfőn megsérült kaposvári szobrot, azt viszont még nem tudni, hogy mikor lesz újra keze az alkotásnak. Utánajártunk annak is, hogy a bírósági épületre 1906-ban helyezett Justitia-szobrot, hogyan tündökölhet újra régi pompájában.

Koszorus Rita

Egy rövid időre le kellett zárni hétfőn a Bajcsy-Zsilinszky utcát Kaposváron, ugyanis a Kaposvári Törvényszéknek is otthont adó Igazságügyi palota épületén omlásveszély alakult ki. Letört az egyik szobor, a homlokzaton helyet foglaló Justitia karja. 

justitia régen
Fotóriporterünk testközelből is látta a Justitia-szobrot fénykorában. 
Fotó: Lang Róbert                        

A balesetveszélyt végül a kivonuló kaposvári tűzoltók hárították el és vették ki a szobor kezéből a pallost, még mielőtt nagyobb baj történhetett volna. Megkérdeztük a Kaposvári Törvényszéket, hogy mi lesz a szobor sorsa. Megtudtuk, természetesen tervezik a javítást, amely első lépéseként felmérik a károkat és azt követően restaurálják az 1906-ban felállított szobrot. 

Különleges a kaposvári Justitia-szobor 

Károlyi Emil építész tervei alapján épült meg a mai bíróság épülete, amely már 1906-ban is a város meghatározó épülete volt. Két csonka tornya közé került a szintén az építész által megálmodott szobor, amely Justitiát, az igazságosság és törvényesség istenasszonyát ábrázolja. A szobor egyik különlegessége, hogy más ábrázolásokkal szemben, a szeme nincs bekötve, így tekintetét a városra vetheti. A másik különlegessége, hogy a mérleg a jobb kezében, a pallos pedig a balban van. Ez utóbbi tört le hétfőn. 

Letört Justitia keze. Fotó: Lang Róbert 

Megkerestük Gera Katalin kaposvári szobrászművészt, aki több kaposvári köztéri alkotást is készített, többek között a Rippl-Rónait és Adyt ábrázoló utcai szoborcsoportot, valamint a Berzsenyi-parkban található Szabadság Angyalát is. A művész, aki egy korábbi felújítás alkalmával járt is fent a szobornál, elmondta: ennél nagyobb sérüléseket is helyre lehet hozni a megfelelő eljárással

– Ha épségben megvan a kéz, akkor nem kell újat faragni, ellenkező esetben viszont a hiányzó elemet újra el kell készíteni és vissza kell helyezni csapolással, mondta Gera Katalin. Ilyenkor a szobrot beállványozzák, hogy meg lehessen mérni és vissza tudják helyezni a hiányzó elemet, jelen esetben Justitia karját. 

Cikk a szobor restaurálásáról még 2011-ből. 

A szobrot korábban már többször restaurálták, az egyik ilyenről a Somogyi Hírlap is beszámolt 2011. szeptemberében. Akkor azt írtuk: 57 forintos beruházás részeként megújul a homlokzat és renoválják a Justitia-szobrot. – Százhárom esztendővel ezelőtt 700 ezer koronából épült meg a Kaposvári Törvényszéknek helyet adó épülete Kaposváron, jelent meg akkor lapunk hasábjain. 
A somogyi Igazságügyi palota épületét azóta többször is renoválták, 2011-ben az Országos Igazságszolgáltatási Tanács által biztosított pénzből az utcai homlokzatát újították meg. Ennek részeként a fal hibái mellett az összes domborművet és a Justitita szobrot is megtisztították. Akkor azt tervezték, később folytatódik a felújítás, ami meg is történt többször az elmúlt évtized során. 

 

