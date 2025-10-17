október 17., péntek

Siker

1 órája

Elképesztő felvétellel került a világ legjobbjai közé a kaposvári fotós

Címkék#pályázat#Lőrincz Ferenc#búvárfotós#siker

Újabb szakmai elismerést zsebelt be Lőrincz Ferenc. A kaposvári fotós ezúttal egy nemzetközi versenyen, a One Nautre-ön mutatta be munkáit, ahol 35 ország 213 fotósa között az ő munkái is bekerültek a legjobbak közé.

Koszorus Rita

Több fotót is beküldött Lőrincz Ferenc, kaposvári fotós a One Nature nemzetközi természetfotó és környezetvédelmi fotó és videópályázatra. A világ 35 országából, 213 fotós 2184 felvételt nevezett a megmérettetésre, amelyek között a döntőbe jutott a kaposvári fotós négy képe is. A vízalatti kategóriában három felvételt, a Kárpát-medence kategóriában pedig egy felvételt jegyez Lőrincz Ferenc

one nature fotópályázat díjazott lett lőrincz ferenc kaposvári fotós
Újabb sikert hozott a Küzdelem a kaposvári fotósnak, ezúttal a One Nature fotópályázaton
Fotó: Lőrincz Ferenc

Díjakkal tért haza a kaposvári fotós

A már több díjat bezsebelt A küzdelem című kép, amely egy pisztráng és egy lazac harcát mutatja meg az egyik a legjobbak közé került fotók között. De a Vadászó csuka címet viselő felvétel is szép eredményt ért el azzal, hogy a legjobbak közé jutott a szakértő zsűri értékelése alapján. Mindkét felvételt Ausztriában készítette Lőrincz Ferenc, a harmadik vízalatti felvétel, amely a TOP a kategória versenyzői között viszont a Vörös-tengerben készült. A vadász címet viselő képen egy ragadozó tűzhal látható a szardínia rajban, amely már a Magyar Sajtófotó pályázatot is sikerrel járta meg. S persze a két pontyot ábrázoló Pontyszerelem is elnyerte a zsűri tetszését. A vízalatti kategóriában A küzdelem második helyezett lett, míg a Kárpát-medence kategóriában a Pontyszerelem lett a második díjazott. 

Az ünnepélyes díjátadót a fővárosban, a Marczibányi Téri Művelődési Központban tartották, a döntős és díjazott alkotásokat október 26-ig lehet megtekinteni Budapesten, a Széna téren és a Mechwart ligetben megrendezett kültéri kiállításon. 

 

 

