Elképesztő felvétellel került a világ legjobbjai közé a kaposvári fotós

Több fotót is beküldött Lőrincz Ferenc, kaposvári fotós a One Nature nemzetközi természetfotó és környezetvédelmi fotó és videópályázatra. A világ 35 országából, 213 fotós 2184 felvételt nevezett a megmérettetésre, amelyek között a döntőbe jutott a kaposvári fotós négy képe is. A vízalatti kategóriában három felvételt, a Kárpát-medence kategóriában pedig egy felvételt jegyez Lőrincz Ferenc.

Újabb sikert hozott a Küzdelem a kaposvári fotósnak, ezúttal a One Nature fotópályázaton

Fotó: Lőrincz Ferenc

Díjakkal tért haza a kaposvári fotós

A már több díjat bezsebelt A küzdelem című kép, amely egy pisztráng és egy lazac harcát mutatja meg az egyik a legjobbak közé került fotók között. De a Vadászó csuka címet viselő felvétel is szép eredményt ért el azzal, hogy a legjobbak közé jutott a szakértő zsűri értékelése alapján. Mindkét felvételt Ausztriában készítette Lőrincz Ferenc, a harmadik vízalatti felvétel, amely a TOP a kategória versenyzői között viszont a Vörös-tengerben készült. A vadász címet viselő képen egy ragadozó tűzhal látható a szardínia rajban, amely már a Magyar Sajtófotó pályázatot is sikerrel járta meg. S persze a két pontyot ábrázoló Pontyszerelem is elnyerte a zsűri tetszését. A vízalatti kategóriában A küzdelem második helyezett lett, míg a Kárpát-medence kategóriában a Pontyszerelem lett a második díjazott.