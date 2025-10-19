1 órája
Felújított kastélyok és borostyánnal benőtt Csipkerózsika-kúriák Somogyban: ilyen a vidéki arisztokrácia porladozó öröksége
Somogy rejtett kincsei nem csupán természeti szépségükben vagy gyógyfürdőikben keresendők. A megye apró falvaiban és lankás vidékein századok történelmét őrzik a kastélyok, kúriák – némelyikük fénykorát idézve, mások pusztulásba süllyedve, de mindegyik egy darabja a magyar múlt lenyomatának.
Somogy igazi kincsesláda a történelem és az építészet iránt érdeklődők számára; számos historikus jellegű épület található – a klasszikus, nemesi kastélyoktól a vadászkastélyokon és paraszti kúriákon át egészen a kisnemesi rezidenciákig. Akik szeretik a múlt hangulatát és a gyönyörű, impozáns klasszikus épületeket, Somogyot joggal tekinthetik egyfajta történelmi Kánaánnak. A teljesség igénye nélkül a legszebbek közé tartozik a Hertelendy-kastély Kutas–Kozmapusztán, vagy Alsóbogát, ahol három historikus jellegű épület is áll. Ugyanakkor számos kisebb kúria mára elhagyatott vagy magántulajdonban van, így ezek az épületek sok esetben csendes tanúi maradtak a megye nemesi múltjának.
Sok a szép kastély – bárcsak a régi fényükben tündökölnének
Somogy megye kastélyai ma sokféle állapotban várják az érdeklődőt: akadnak elhagyott épületek, amelyek már csak az omladozás láthatók, és olyanok is, melyek új funkcióval, felújítva teszik élménnyé a látogatást.
Ádándon például a Csapody-kastély története szimbolikusan mesél az elmúlt évtizedekről. Az osztrák Satzger család az II. világháború alatt elmenekült az épületből, amit napok alatt kifosztottak. Az államosítás után mezőgazdasági szakiskola működött benne, ám 2007-ben az iskola bezárt, azóta az épület üresen áll. Bár önkormányzati tulajdonban van, gazdátlanul pusztul, falai lassan adják meg magukat az időnek.
Nem sokkal jobb sors jutott a lengyeltóti Zichy-kastélynak sem, amely hosszú ideig pszichiátriai rendelőként szolgált. Az ősparkkal együtt eladták, egy offshore-cég vásárolta meg, ám az ígéretes jövő elmaradt: a kastély mára omladozik, kertje elvadult, a valaha elegáns épületből csupán árnyék maradt.
Kercseligeten a Maár-kastély is hasonló történetet hordoz. A privatizáció után több tulajdonosa is volt, de egyikük sem vállalta a felújítás felelősségét. A látogató ma már szinte csak bozótoson és sűrű növényzeten keresztül juthat el az épülethez – sőt, olykor kígyókkal is találkozhat, ha túl közel merészkedik.
Somogysárdon a Somssich-kastély egykor barokk pompájával tűnt ki, majd 1953 és 2007 között rendőrlovagló-képzés működött benne. Bár védett műemlék, az épület állapota kritikus: a tető szigetelését elvégezték, de a belső terek már nem biztonságosak. A történelem és a feledés határán billeg – egyszerre szimbóluma a múlt nagyságának és a jelen tehetetlenségének.
Persze nem minden somogyi kastély jutott ilyen sorsra. Több épület ma is funkcióval bír – szállás és rendezvényhelyszínként, iskolaként, kórházként vagy szociális intézményként működik. Ilyen például a somogyvári Széchenyi-kastély vagy az iharosberényi Inkey-kastély, amelyek ugyan megmenekültek a teljes pusztulástól, de a közfunkció gyakran azt is jelenti, hogy a látogatók elől zárva maradnak. A kérdés így ma is nyitott: vajon hogyan lehet ezeket az épületeket egyszerre megőrizni és elérhetővé tenni?
A másik végletet azok a kastélyok jelentik, amelyek új életre keltek. A kutas-kozmapusztai Hertelendy-kastély az 1920-as években épült, majd magántulajdonba került. Gondos felújítást követően elegáns vadászkastélyként és luxusszállodaként működik, igazi gyöngyszeme a térségnek. Hasonlóan sikeres újjászületést élt meg a felsőmocsoládi Kacskovics–Bánó-kastély is, amely ma kastélyszállóként és népszerű esküvőhelyszínként fogadja vendégeit.
Somogy megye kastélyainak sorsa rendkívül vegyes képet mutat. Egyesek elhagyatva, romosan várják a megmentőt; mások közintézményként maradnak életben, de zárva a nagyközönség előtt; és akad néhány, amely magánbefektetőknek vagy civil kezdeményezéseknek köszönhetően új funkciót kapott, visszahozva a múlt eleganciáját a jelenbe.
A kastélyok története több, mint puszta építészettörténet – ezek a falak elmesélik a magyar birtokos családok sorsát, a háborúkat, az államosítást, a rendszerváltás utáni bizonytalanságot és a mai kor kihívásait is. Egy romos kastély látványa egyszerre ébreszt szomorúságot és reményt: sajnáljuk, ami elveszett, de elgondolkodunk azon is, milyen életet lehetne újra beléjük lehelni. Ha valaki kastélyvadászatra indul Somogy megyében, érdemes reális elvárásokkal készülni.
Sok épület nem látogatható, és legtöbbjük inkább kívülről mutatja meg múltjának szépségét. A fényképezéshez elég a park, a homlokzat, egy-egy omladozó részlet – ezek is elmondanak mindent a hely történetéről.