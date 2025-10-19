Felújított kastélyok és borostyánnal benőtt Csipkerózsika-kúriák Somogyban: ilyen a vidéki arisztokrácia porladozó öröksége

Somogy igazi kincsesláda a történelem és az építészet iránt érdeklődők számára; számos historikus jellegű épület található – a klasszikus, nemesi kastélyoktól a vadászkastélyokon és paraszti kúriákon át egészen a kisnemesi rezidenciákig. Akik szeretik a múlt hangulatát és a gyönyörű, impozáns klasszikus épületeket, Somogyot joggal tekinthetik egyfajta történelmi Kánaánnak. A teljesség igénye nélkül a legszebbek közé tartozik a Hertelendy-kastély Kutas–Kozmapusztán, vagy Alsóbogát, ahol három historikus jellegű épület is áll. Ugyanakkor számos kisebb kúria mára elhagyatott vagy magántulajdonban van, így ezek az épületek sok esetben csendes tanúi maradtak a megye nemesi múltjának.

A Hertelendy kastély teljes pompájában tündököl, esküvők, programok kedvelt helyszíne Forrás: booking.com

Sok a szép kastély – bárcsak a régi fényükben tündökölnének

Somogy megye kastélyai ma sokféle állapotban várják az érdeklődőt: akadnak elhagyott épületek, amelyek már csak az omladozás láthatók, és olyanok is, melyek új funkcióval, felújítva teszik élménnyé a látogatást.

Ádándon például a Csapody-kastély története szimbolikusan mesél az elmúlt évtizedekről. Az osztrák Satzger család az II. világháború alatt elmenekült az épületből, amit napok alatt kifosztottak. Az államosítás után mezőgazdasági szakiskola működött benne, ám 2007-ben az iskola bezárt, azóta az épület üresen áll. Bár önkormányzati tulajdonban van, gazdátlanul pusztul, falai lassan adják meg magukat az időnek.

A Csapody-kastély Ádándon Forrás: szallas.hu

Nem sokkal jobb sors jutott a lengyeltóti Zichy-kastélynak sem, amely hosszú ideig pszichiátriai rendelőként szolgált. Az ősparkkal együtt eladták, egy offshore-cég vásárolta meg, ám az ígéretes jövő elmaradt: a kastély mára omladozik, kertje elvadult, a valaha elegáns épületből csupán árnyék maradt.

A lengyeltóti Zichy-kastély Forrás: multemlekei.hu

Kercseligeten a Maár-kastély is hasonló történetet hordoz. A privatizáció után több tulajdonosa is volt, de egyikük sem vállalta a felújítás felelősségét. A látogató ma már szinte csak bozótoson és sűrű növényzeten keresztül juthat el az épülethez – sőt, olykor kígyókkal is találkozhat, ha túl közel merészkedik.

A kercseligeti Maár-kastély elszomorító állapotban van Forrás: elherdaltorokseg.blog.hu

Somogysárdon a Somssich-kastély egykor barokk pompájával tűnt ki, majd 1953 és 2007 között rendőrlovagló-képzés működött benne. Bár védett műemlék, az épület állapota kritikus: a tető szigetelését elvégezték, de a belső terek már nem biztonságosak. A történelem és a feledés határán billeg – egyszerre szimbóluma a múlt nagyságának és a jelen tehetetlenségének.