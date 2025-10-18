Festményeivel tart tükröt az előre megfontolt szándékkal eltorzított világnak a 85 esztendős alkotó

Átható festékszag árad az emeleti műteremből. Nem azért, mert frissen lettek mázolva a falak, hanem azért, mert Kertész Sándor ma is naponta több órát tölt az alkotással. A már keretben lévő képen akár az utolsó pillanatban is képes javítani, így előfordul olykor, hogy legújabb, szállításra váró művei „fognak”; óvatosan kell velük bánni a kiállításrendezőnek.

A 85 esztendős Kertész Sándor festőművész szerint: a kisszerűt visszautasítani misszió

Fotó: Kovács Tibor

Éppen a napokban gondolkodtam azon, hogy szinte egész életemben kerestem valamit. Próbálkoztam sok mindennel, és nem elégített ki semmi. Azt kutattam, melyik az a terület, amelyben legalább az átlagot nyújthatom. Úgy döntöttem, maradok a művészetnél

– mesélte a művészeti életpályadíjas ünnepelt, aki felelevenített egy 55 évvel ezelőtti történetet is: élete első kiállítás-felhívására két képét is beküldte, de egyiket sem fogadták el. Ekkor fiatal tanáremberként Nagyberkiből felhívta Takáts Gyulát, a megyei múzeum igazgatóját, aki azt mondta neki:

Ne haragudj, kedves öcsém, ezek az alkotások még nem érik el azt a szintet, ami kívánatos egy megyei kiállításon.

Elfogadta az indoklást, de ennek ellenére nem adta fel, és két év múlva már szerepelt a megyei tárlaton, s ahogy egyre nagyobb sikereket ért el, bebizonyosodott előtte: a kisszerűt visszautasítani misszió. Mindenben. Ehhez tartja magát ma is.

Míg szőjük a szót, pályatársak, tanítványok alakja, hazai és külföldi kiállítások képe villan fel, és arról is szó esik: igaz a mondás, miszerint senki sem lehet próféta a saját hazájában. Kertész tanár úr azt is érzékelte: aki a környezetében valamit elért már korábban, nem nagyon figyelt a kezdőkre, inkább saját pecsenyéjét sütögette. Közbevetem: Szász Endre ez alól kivétel volt, ő szívesen adta át tudását, tapasztalatait a tehetséges ifjaknak. Ebben egyetértünk.

S hogy mi a tehetség? Kertész Sándor szerint mintegy 30 százalék adottság, 70 százalék szorgalom kérdése. Kicsit bánkódik amiatt, hogy pályája kezdetén a kívánatosnál kevesebb volt a szorgalma, ám most, idős korára meg mintha több is szorult volna bele a kelleténél…

Genetikai adottságokat is említ, melyek elengedhetetlenek, hiszen az ősöktől, szülőktől, nagyszülőktől is sok tehetségmagvat öröklünk.

– Csodálattal látom saját unokám, az ötödikes Márk személyiségében, miként adódik össze a sok hozott jó – jegyzi meg a házigazda. – Érzékenysége kapcsán néha az az érzésem, mintha én lennék az apja.

Kertész Sándor 1987-ben lett a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének tagja; ekkorra már kialakult saját stílusa, mely ma is jellemző műveire, s amelytől soha nem kalandozott el. Alkotásaira remekül illik a lírai groteszk meghatározás, mely egyedivé, amolyan „kertészessé” tette alkotómódját. Tizenöt éve a Napút évkönyvébe 86 jeles 70-es került bele, köztük Kertész is. Olyan nevek mellé, mint Fábián László öttusázó világbajnok, Pécsi Ildikó, Sinkó László színészek, Tamás Menyhért vagy Vathy Zsuzsa írók. Örült, hogy e jeles társaság tagja lehetett, de fogalma sincs arról, ki javasolta személyét a szerkesztőnek. 80. születésnapján pedig azért nyílt kiállítása, hogy tudassa barátaival és irigyeivel, hogy: megvan még.

– Miért? Voltak-vannak ellenségei? – kérdem.

– Mindenkinek vannak, elsősorban szakmai téren, és tudom is, kik azok – érkezik nyomban a válasz a festőművésztől, akiről már 1986-ban írt a Művészet című folyóirat. Géger Melinda művészettörténész két oldalon méltatta Kertészt. Ekkoriban indult egyébként a nagyobb kiállításokon való szereplések sora, mint például a Debreceni Országos Tárlaton – ahol többek között rá is felfigyelt a szakma –, és 1990 óta, 18 éven át, rendszeres résztvevője volt a Dunántúli Tárlatoknak. Emellett a hazai városok, illetve tucatnyi külföldi település, köztük Schio, Udine, Pisa, Bari, Enna, Velence, Glinde, Ljubljana, Schladming művészetkedvelő közönsége is megismerhette a kaposvári alkotót. Bariban például 270 alkotó közül választották ki azt a 22 kiállítót, akik bemutatkozhattak; közöttük volt Kertész is.

Az ismert alkotó jelentős megbízása volt a keszthelyi egyetem rektorait megörökítő festménysorozata. 23 portré készült a kiválóságokról, legtöbbjük kis méretű, elmosódott fényképekről, így némi fantáziát is bele kellett csenni a munkába. A művész arra törekedett, hogy egységes képsor díszítse az egyetemi aulát.

A hazai kortás festő névjegye az elmúlt évtizedekben belekerült a magyar, az angol és az amerikai Ki kicsodába? Pályájával, művészetével olyan kiváló művészettörténészek foglalkoztak, mint az udinei Francesca Romana Rossi, a pisai Bruno Pollacci, a kaposvári Géger Melinda és Horváth János vagy Lázár Imre, a Hajdúböszörményi Nemzetközi Művésztelep vezetője.

Érzékelhető, míg idehaza, a nagyberki, a mezőcsokonyai, a somogysárdi általános iskolában vagy éppen a Táncsics gimnázium katedráján állt, addig a tevékeny évtizedek számos művészeti elismerést tartogattak. Nemcsak neki, hanem tanítványainak is, akik sikerrel indultak akár nemzetközi pályázatokon is. S hogy mire elegendő egy-egy rajzóra? A tanár úr úgy véli: arra mindenképpen, hogy rajzoltasson a diákokkal. Megfogadta elődje, Ruisz György tanácsát, aki arra intette: művészettörténettel csak módjával foglalkozzon az órákon.

– Nyugdíjba menetele előtt azt javasolta Gyuri, ha Istent ismerek, a művészettörténetet ne vegyem komolyan, mert az nevekből, adatokból áll, és azt nem szeretik a gyerekek. A művészi rajz viszont felettébb inspiráló, és rendkívül fontos az egyéni hang, az eredeti látásmód szempontjából.

Megtudom: gimnáziumi tanítványai öt országban szerepeltek műveikkel, ami egyedülálló a Somssich-Táncsics Gimnázium történetében. Kertész tanár úr arra is büszke, hogy mintegy két évtizeden át nyári táborok vezetőjeként is átadhatta ismereteit. S hogy hol? Mezőcsokonyán, Segesden, Újvárfalván, Nagybajomban és Nagyatádon, de kaposvári műtermében is megfordultak érdeklődő művészpalánták. Azt javasolta a feltörekvő amatőröknek: lehetőleg ne egy újabb tájképet vagy csendéletet fessenek, próbálkozzanak inkább a figurális ábrázolással, és az sem bűn, ha megteremtik az átmenetet a realizmus és az absztrakt között.

Kertész Sándornak első kritikusa, a kezdetek óta felesége, Éva, aki a Kaposvári Egyetemről vonult nyugdíjba. Általában hallgat a férj a jószemű tanárnőre, de olykor azért vannak diszkrét pengeváltások. Miként lehet 62 éven át kibírni egy rigorózus, tüskés művészt? Szerelemmel, szeretettel, türelemmel és tapintattal.

– Nem tudnék elviselni magam mellett egy olyan nőt, aki szellemileg alacsonyabb szinten áll, mint én. Ezért tartottunk ki egymás mellett oly sok évtizeden át – summáz a Somogy Polgáraiért-díjas, születésnapos festőművész. Battyáni Zita bőrgyógyász főorvosasszonynak pedig azt köszönheti, hogy életminősége hosszú évek óta változatlan.