Népdalkör

2 órája

Kevesen vannak, de daluk messze száll

Énekszótól volt hangos a sávolyi kultúrház a közelmúltban, amikor is a másfél évtizede alakult dalkör jubileumi ünnepségére került sor. A rendezvényen a balatonberényi, a gadányi és a kéthelyi énekkar is műsort adott.

Varga László
Kevesen vannak, de daluk messze száll

Már korábban szerettek volna kórust létrehozni, de vezető híján csak a templomban és időnként egy- egy rendezvényen léptek fel. A falu díszpolgára, Molnárné Csécs Ágnes nyugdíjba vonulása után vállalta a felkészítésüket, ezzel elhárult az akadály a megalakulás elől. A csapatban a tavaly ugyancsak díszpolgári címet kapott Tóth Kálmán az egyetlen férfi, aki egyben nyugdíjasklub vezetője is. A csoportok számos elismerést gyűjtöttek be. Különösen büszkék arra, hogy 3 alkalommal is képviselték Somogyot, számos dalversenyen szereztek arany minősítést. Kezdetben helyi gyűjtésű és balatoni népdalokat énekeltek, ma pedig már egyházi énekeket, katonadalokat, operetteket és lakodalmas nótákat is előadnak. Húsvét előtt a Jeremiás énekét és a passiójátékot, míg adventkor a betlehemezést és a szentcsalád-járást adnak elő, rendszeresen mentek idősotthonokba is. Együttműködnek az iskolával és településekkel is. 

Bár napjainkra jócskán megfogyatkoztak, daluk azonban ma is messze száll…

 

 

