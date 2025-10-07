Kézen fogva húsz év után: újra együtt az első kaposvári színészek

2006-ban diplomáztak azok a fiatal színészek, akik elsőként végeztek a kaposvári színészképzés történetében. Az egykori osztály most, két évtizeddel később újra összeáll, hogy közösen hozzanak létre egy előadást, amely önmagukról és mindannyiunkról szól.

Az osztály Forrás: szinhaz.online

A produkció címe sokatmondó: „Elsőkből lettek…”

Az előadás különleges időutazásnak ígérkezik: a szereplők nemcsak pályájuk kezdetére tekintenek vissza, hanem megmutatják, hogyan hagyott nyomot rajtuk az elmúlt húsz év. A bemutató három alkalommal, 2026. június 26-27-én, a Kristály Színtérben lesz, a Margitszigeten. „Ilyen még nem volt, és nem is lesz többé” – fogalmaznak a szervezők, akik szerint az esemény egyszerre ünnep, találkozás és színházi kísérlet.