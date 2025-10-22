október 22., szerda

Egy harminchét éves sztorit folytat a somogyi krimikirály, Leslie L. Lawrence

Címkék#Leslie L Lawrence#Lőrincz L László#könyv

Leslie L. Lawrence ismét visszatér, és ezúttal Egyiptom titkait fedi fel. A szilvásszentmártoni születésű író, Lőrincz L. László november elején új kötettel jelentkezik, Menekülés Egyiptomból címmel, amely már most hatalmas várakozást keltett az olvasók körében. A somogyi származású krimikirály negyven év után is meg tudja lepni közönségét, most egy régi történet folytatásával.

Koszorus Rita
Egy harminchét éves sztorit folytat a somogyi krimikirály, Leslie L. Lawrence

Forrás: Kállai Márton

Aki valaha is kézbe vette Leslie L. Lawrence valamelyik izgalmas, egzotikus helyszínen játszódó krimijét, az tudja: ezt az írót egyszerűen nem lehet megunni. A szilvásszentmártoni születésű Lőrincz L. László, aki immár több mint négy évtizede tartja izgalomban az olvasóit, ma is aktívan alkot. Legújabb regénye, a Menekülés Egyiptomból  már előjegyezhető, s várhatóan még novemberben kezükben tarthatjk az olvasók. Ez a kötet ismét azt bizonyítja, hogy Leslie L. Lawrence képes megújulni, valamint újra és újra elvarázsolni a közönségét.

somogyi krimiíró leslie l. lawrence
Új kötettel lepi meg rajongóit a somogyi származású krimiíró. Fotó: Life.hu

Leslie L. Lawrence, vagyis Lőrincz L. László 1983 óta publikál rendszeresen, és azóta több mint száz könyve jelent meg, köztük legendás sorozatok és felejthetetlen karakterek sora. A különleges hangulatú történetekben keveredik a keleti misztikum, a humor, a feszültség és az utánozhatatlan „Lawrence-féle” stílus, amit generációk óta imádnak az olvasók. Nem véletlen, hogy a magyar könyvpiacon ritka stabil rajongótábort tudhat magáénak – sokan szó szerint vele nőttek fel, mások most fedezik fel újra a klasszikusokat.

Krimi a javából

Lőrincz L. László, vagyis Leslie L. Lawrence somogyi származású, hiszen Szilvásszentmártonban született, bár bejárta a fél világot, sosem feledkeztt meg gyökereiről. Szilvásszentmárton neve gyakran előkerül vele kapcsolatban, és az író büszkén vállalja somogyi származását. Talán éppen ez a földközeli, emberséges szemlélet az, ami még a legmisztikusabb történeteiben is megfogja az olvasót.

A 80-as, 90-es évek könyvespolcairól ismerős név ma már az online térben is otthonosan mozog: az író aktív a közösségi médiában, rendszeresen posztol írói munkájáról, olvasóival való találkozásairól és személyes élményeiről. Posztjaira ezrek reagálnak, a dedikálásokon pedig továbbra is hosszú sorok kígyóznak előtte – bizonyítva, hogy Leslie L. Lawrence neve ma is mágnesként vonzza a rajongókat.

Az új sztori, vagyis a Menekülés Egyiptomból nem előzmény nélküli, hiszen az író 1988-as Üvöltő bika című kötetében már felbukkantak a főhősök, akik most Egyiptomban egy piramis építésén dolgoznak. Lesz itt minden, földöntúli erőkkel bíró karakterek, csillagközi hajótöröttek és szabadságharc is. Mindezek természetesen a somogyi író egyedi és megunhatatlan stílusában. Ez a kötet követi Leslie L. Lawrence legutóbbi könyvét, a Tan kerekét, amely még nyáron jelent meg. S a megjelenések közt eltelt rövid időből könnyen kikövetkeztethető, hogy talán a következő történet is már papíron van, vagy legalábbis az ötlet megszületett az író fejében. 

 

