Őszintén a döbbenetes nyomorúságról: megszólaltak a híres festő modelljei

Kunffy Lajos mindig érzékenyen reagált környezete nyomorúságára, nemcsak megfestette, hanem igyekezett enyhíteni is a szenvedéseket. A „Cselédi triptichon” című festménysorozatán a szolgalét három fő mozzanatát örökítette meg: a születés örömét, a családi vacsorát, illetve a gyászt. A középső, vagyis a családi vacsora szereplői közül kettőt megkerestek a Somogyi Néplap munkatársai 1984-ben, hogy a kép születésének körülményeiről faggassák őket.

A legendás Kunffy kép modelljei megszólaltak. Fotó: SH archív

A nem mindennapi interjúk során készült fotók kerültek el archívumunkból, s vele együtt a kenyérszegés képének története is.

Csekk Lajosné a festmény készültekor 13 éves lehetett. Fotó: SH archív

Egyikük Csekk Lajosné, aki 13 éves volt, amikor Kunffy Lajos munkájához modellt állt. A festményen fejét az anyai vállra támasztja, szemében gyermeki kíváncsiság látszik. Az asszony visszaemlékezésében felidézte: akkortájt nagy szegénység volt Somogytúron. Azt mesélte lapelődünk munkatársainak, hogy a család 12 gyerekkel élt egy szűk helyen, a legkisebbeket az ágy alá tették, és a festmény készültének idején sokszor elbújtak.

Németh István a kép bal oldalán látható. Fotó: SH archív

A cikk másik szereplője Németh István volt, a már említett Csekk Lajosné testvére. A Kunffy festményen István kezét öccse vállán nyugtatja, szeme várakozón szegeződik a kenyérre. A cikkben elmondta: ő volt a hetedik gyerek, aki meglátta a napvilágot. Az interjú készültekor hatvanhét éves volt. Újságírói kérdésre felelevenítette, gyerekként hosszú cselédházban laktak, apja kocsisként dolgozott, és a családnak kis földet, tehenet és kertet biztosítottak.

Jobbról az asszony még kislánykorában.

Kunffy Lajos triptichonja nem csupán képi dokumentum

Mindkettőjük élete a cselédsor, a szegénység, majd a földosztás és a mezőgazdasági munka történetén keresztül bontakozik ki: aratás, kaszálás, majori dűlők megmunkálása, majd a téesz- és traktorvezetői feladatok. Életük során házakat építettek, családot neveltek, és a politikai változásokkal, hadifogsággal is szembesülniük kellett. – A sors aztán ide vetett minket Tardpusztára, az Inkey-birtokra. Negyvenötután kaptunk 11 holdat, nekem meg holt hírem kelt. Hadifogság tartott vissza, negyvenkilósan kerültem haza. Pedig nekem még jó sorom volt, gépkocsit vezettem, idézte fel a megpróbáltotásokkal teli múltat a férfi.