október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

1 órája

Őszintén a döbbenetes nyomorúságról: megszólaltak a híres festő modelljei

Címkék#Kunffy Lajos#család#dokumentum

Megszólaltak az 1926-ban készült Cseléd szárnyasoltár’ festmény modelljei. Felidézték gyerekkoruk szegénységét, a cselédsor mindennapjait és Kunffy Lajos emlékezetes festésének pillanatait.

Koszorus Rita
Őszintén a döbbenetes nyomorúságról: megszólaltak a híres festő modelljei

Kunffy Lajos mindig érzékenyen reagált környezete nyomorúságára, nemcsak megfestette, hanem igyekezett enyhíteni is a szenvedéseket. A „Cselédi triptichon” című festménysorozatán a szolgalét három fő mozzanatát örökítette meg: a születés örömét, a családi vacsorát, illetve a gyászt. A középső, vagyis a családi vacsora szereplői közül kettőt megkerestek a Somogyi Néplap munkatársai 1984-ben, hogy a kép születésének körülményeiről faggassák őket. 

kunffy
A legendás Kunffy kép modelljei megszólaltak. Fotó: SH archív 

A nem mindennapi interjúk során készült fotók kerültek el archívumunkból, s vele együtt a kenyérszegés képének története is. 

Csekk Lajosné a festmény készültekor 13 éves lehetett. Fotó: SH archív 

Egyikük Csekk Lajosné, aki 13 éves volt, amikor Kunffy Lajos munkájához modellt állt. A festményen fejét az anyai vállra támasztja, szemében gyermeki kíváncsiság látszik. Az asszony visszaemlékezésében felidézte: akkortájt nagy szegénység volt Somogytúron. Azt mesélte lapelődünk munkatársainak, hogy a család 12 gyerekkel élt egy szűk helyen, a legkisebbeket az ágy alá tették, és a festmény készültének idején sokszor elbújtak. 

Németh István a kép bal oldalán látható. Fotó: SH archív 

A cikk másik szereplője Németh István volt, a már említett Csekk Lajosné testvére. A Kunffy festményen István kezét öccse vállán nyugtatja, szeme várakozón szegeződik a kenyérre. A cikkben elmondta: ő volt a hetedik gyerek, aki meglátta a napvilágot. Az interjú készültekor hatvanhét éves volt. Újságírói kérdésre felelevenítette, gyerekként hosszú cselédházban laktak, apja kocsisként dolgozott, és a családnak kis földet, tehenet és kertet biztosítottak.

Jobbról az asszony még kislánykorában. 

Kunffy Lajos triptichonja nem csupán képi dokumentum

Mindkettőjük élete a cselédsor, a szegénység, majd a földosztás és a mezőgazdasági munka történetén keresztül bontakozik ki: aratás, kaszálás, majori dűlők megmunkálása, majd a téesz- és traktorvezetői feladatok. Életük során házakat építettek, családot neveltek, és a politikai változásokkal, hadifogsággal is szembesülniük kellett. – A sors aztán ide vetett minket Tardpusztára, az Inkey-birtokra. Negyvenötután kaptunk 11 holdat, nekem meg holt hírem kelt. Hadifogság tartott vissza, negyvenkilósan kerültem haza. Pedig nekem még jó sorom volt, gépkocsit vezettem, idézte fel a megpróbáltotásokkal teli múltat a férfi. 

Kunffy Lajos triptichonja így nem csupán képi dokumentum, hanem egy egész korszak életének és a szolgalét mindennapjainak őrzője is. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu