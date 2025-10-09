Megkapta a vágyott megalkuvás nélküli életet, de ezzel szörnyű, hazátlan idegenség is járt

Vitathatatlan: az 1948 utáni emigráció a kassai gyökerű Márai Sándor alkotói pályájának legmegrázóbb fejezete, hiszen a „világpolgárrá” lett, eredetileg Grosschmid Sándorra keresztelt író, akinek írásművészetére a kor ideológusai – köztük Lukács György, „a kommunisták pápája”, illetve Darvas József népművelési miniszter –, rásütötték a kártékony jelzőt, és indexre tették könyveit, örök gyötrődésben élte mindennapjait. Nem csoda, hogy nem is akart visszamenni hazájába addig, amíg az évtizedek óta „ideiglenesen” itt állomásozó csapatok el nem kotródnak. Igenám, de mire ez valóság lett, 89 esztendősen, ereje fogytán, teljes elhagyatottságban – hiszen nemcsak Lola halt meg, hanem a gyermekotthonból örökbefogadott Babócsai Jánoska is, immár befutott, családos apaként –, inkább az öngyilkosságot választotta.

Fotó: MW

A Koltay Gábor szerkesztette-rendezte önálló est, Rékasi Károly briliáns játéka, és a kitárult ablakon beáradó történelem – hol archív filmbejátszások, hol fotók révén, hol csupán a tekintélyes lombkoronájú, majd az idő múlásával lombjavesztett, élő fa képével –, kísérletet tesz e szellemi-lelki gyötrődés bemutatására. Rékasi Károly nemcsak játssza, hanem éli is a szerepet, mint ahogy Wass Albert- és Petőfi-estjein is oly fenomenálisan, és így hiteles képet kapunk a vívódó lelkű Márai Sándorról. Arról a kiváló polgári szerzőről, aki minden zsigerében menekült a megalkuvás elől; jóllehet, New Yorkban és San Diegoban meg is kapta a megalkuvás nélküli életet, amire mindig vágyott, de cserébe kapott egy szörnyű, hazátlan idegenséget (is) a maga választotta száműzetésben, amelyből élete alkonyán sem tudott menekülni. Hiába a hazája iránti szeretet, a tengeren túlra is eljutó információár, a magyar kultúráért érzett szent felelősség, a honfitársai iránti aggódás, az emigráció magánya billogként ragadt rá. Maga is tudta: lehetne másként is, ezért aztán világgá kiáltotta: a haza a műveltséget jelenti számára, s ugyan haza nélkül lehet élni, de az nem valóságos élet. Márai hitt a műveltségben, de azzal is tisztában volt: a szellemi ember magányos ember.