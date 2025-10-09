1 órája
Megkapta a vágyott megalkuvás nélküli életet, de ezzel szörnyű, hazátlan idegenség is járt
Emigráns magyar író belső küzdelmeibe engedett betekintést a közelmúltban Rékasi Károly Lélekablak – A szabadság ára című Márai-estje a kaposvári Szivárvány kultúrpalotában. A történelem kereszttüzében zajló vívódás örökre beleégett a hazájától, olvasótáborától elszakadt Márai Sándor és felesége, Lola életébe.
Vitathatatlan: az 1948 utáni emigráció a kassai gyökerű Márai Sándor alkotói pályájának legmegrázóbb fejezete, hiszen a „világpolgárrá” lett, eredetileg Grosschmid Sándorra keresztelt író, akinek írásművészetére a kor ideológusai – köztük Lukács György, „a kommunisták pápája”, illetve Darvas József népművelési miniszter –, rásütötték a kártékony jelzőt, és indexre tették könyveit, örök gyötrődésben élte mindennapjait. Nem csoda, hogy nem is akart visszamenni hazájába addig, amíg az évtizedek óta „ideiglenesen” itt állomásozó csapatok el nem kotródnak. Igenám, de mire ez valóság lett, 89 esztendősen, ereje fogytán, teljes elhagyatottságban – hiszen nemcsak Lola halt meg, hanem a gyermekotthonból örökbefogadott Babócsai Jánoska is, immár befutott, családos apaként –, inkább az öngyilkosságot választotta.
A Koltay Gábor szerkesztette-rendezte önálló est, Rékasi Károly briliáns játéka, és a kitárult ablakon beáradó történelem – hol archív filmbejátszások, hol fotók révén, hol csupán a tekintélyes lombkoronájú, majd az idő múlásával lombjavesztett, élő fa képével –, kísérletet tesz e szellemi-lelki gyötrődés bemutatására. Rékasi Károly nemcsak játssza, hanem éli is a szerepet, mint ahogy Wass Albert- és Petőfi-estjein is oly fenomenálisan, és így hiteles képet kapunk a vívódó lelkű Márai Sándorról. Arról a kiváló polgári szerzőről, aki minden zsigerében menekült a megalkuvás elől; jóllehet, New Yorkban és San Diegoban meg is kapta a megalkuvás nélküli életet, amire mindig vágyott, de cserébe kapott egy szörnyű, hazátlan idegenséget (is) a maga választotta száműzetésben, amelyből élete alkonyán sem tudott menekülni. Hiába a hazája iránti szeretet, a tengeren túlra is eljutó információár, a magyar kultúráért érzett szent felelősség, a honfitársai iránti aggódás, az emigráció magánya billogként ragadt rá. Maga is tudta: lehetne másként is, ezért aztán világgá kiáltotta: a haza a műveltséget jelenti számára, s ugyan haza nélkül lehet élni, de az nem valóságos élet. Márai hitt a műveltségben, de azzal is tisztában volt: a szellemi ember magányos ember.
- A sodró lendületű előadás azt is megfogalmazta: Márai Sándor soha nem tudná megtagadni közösségét és a magyar nyelvet sem, mégis karakteresen ellenállt minden hívó szónak, kérésnek, költözzön haza, várják, már a más a politikai közeg. Hajthatatlan volt, ám jól látta, műemléket akarnak csinálni belőle; szobrot, melynek talapzatát a kutyák lepisálják…
Márai Sándor
A puritán színpadkép, íróasztallal, fotellel, állólámpával, rádiós lemezjátszóval, melyen a kor dallamai csendülnek fel – egyebek mellett a Csak egy nap a világ vagy a Hol szőke sellő, lenge szellő játszik a Tiszán –, adekvát a témához és kedves a szemnek, és e díszletek között mindvégig otthonosan mozgott a Márai Sándor lelkületét zsigereiben érző és értő Rékasi Károly. Szép pillanata az előadásnak az is, amikor részletes naplót vezető feleségéről, Loláról mesél, utalva hűségére, szeretetére, rendkívüli lényére. Közös gyermeküket, a néhány hetes korában meghalt Kristófkát vele együtt siratja el…
Ugyan Márai Sándor nem volt költő, de megrendítő volt hallani Rékasi Károlytól a prózai szövegek közé beillesztett Halotti beszéd és a Mennyből az angyal sorait is:
Mennyből az angyal menj sietve
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
A Lélekablak ugyan a reménykedés fájdalmas himnusza egy sokat megélt író sorsának bemutatásán keresztül, ám nagyon mai. Minden szavával olyanra tanít bennünket, amivel nagyon hadilábon állunk: emberségre, türelemre, szeretetre, az írástudók felelősségére, s a műveltség ember- és nemzetmentő voltára.
Állva tapsolt a közönség
Az írói-lelkiismereti küzdelmet középpontba állító, rendhagyó irodalom órákon is bemutatható előadást nagy ovációval fogadta a kaposvári közönség. Sokan állva tapsoltak. Rékasi Károly rövid idő után szót kért, megköszönte az értő figyelmet, a publikum együtt lélegzését, majd köszönetet mondott a rendezőnek és tapsot kért Tóth Zoltán zenei szerkesztőnek is, akinek közreműködése nélkül nem jöhetett volna létre az önálló est, ami így „kétszemélyes” volt.
Írói summázat
Utolsó leheletemmel is köszönöm a sorsnak, hogy ember voltam és az értelem egy szikrája világított az én homályos lelkemben is. Láttam a földet, az eget, az évszakokat. Megismertem a szerelmet, a valóság töredékeit, a vágyakat és a csalódásokat. A földön éltem, és lassan felderültem. Egy napon meghalok: s ez is milyen csodálatosan rendjén való és egyszerű! Történhetett velem más, jobb, nagyszerűbb? Nem történhetett. Megéltem a legtöbbet és a legnagyszerűbbet, az emberi sorsot. Más és jobb nem is történhetett velem.
– írta Márai Sándor, aki csak a papírok szerint kötött egyházi házasságot a zsidó származású Matzner Ilonával a segesdi templomban. Márai nem vett részt a ferences szerzetesek által vezetett szertartáson, helyette Luther Márton erdőmester vagy a fia, Luther Árpád helyettesítette az írót.