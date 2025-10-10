Új értékekkel gyarapodott az 550 éves Nagyatád

október 10., péntek

Könyvbemutató és dombormű avatás gyarapította Nagyatád értéktárát. Az eseménynek köszönhetően betekintést nyerhetünk Hunyadi Mátyás királyunk korában volt Magyarország és Nagyatád életébe. 

Györke József

Mindez köszönhető annak a nyolc tehetséges kutatónak, történésznek, akik Ormai István mellett kitartóan kutakodtak a Nagyatádot érintő levéltári dokumentumokban. Így megtudtuk, hogy Batthyányi Boldizsár – itteni földbirtokos, hűbérúr – kérelmére 1475-ben Mátyás királyunk vásártartási kiváltságot adott ATÁD településnek. Valójában a földesúr kapta a jogot, de a település érezte meg a hasznát. Mindezt Rácz Györgytől, a Magyar Nemzeti Levéltár tudományos igazgatójától, egyetemi docenstől tudtuk meg, aki még a bécsi levéltárban is kutakodott a Batthyány család családtörténeti levéltárának dokumentumaiban.  

Lebó Ferenc szobrászművész bronzba öntötte Mátyás király kiváltságos okiratának pillanatát, Nagyatád múltjának emlékére.
Lebó Ferenc szobrászművész bronzba öntötte Mátyás király kiváltságos okiratának pillanatát, Nagyatád múltjának emlékére.
Fotó: Györke József

Mátyás király és Nagyatád története bronzba öntve

Mellette még hét történész, levéltáros és egyetemi oktató más-más területről adta hozzá az elért adatokat. Így született meg a több mint kétszáz oldalaskötet. 

A másik maradandó értéket Lebó Ferenc Munkácsy-díjas szobrászművész, Magyarország érdemes művésze alkotta meg. Ő bronzba öntötte azt a jelenetet, amikor Mátyás király átadta a kiváltságot tartalmazó oklevelet Batthyány Boldizsárnak.

Mátyás király kiváltságos okirata
Fotó: Györke József

Lebó Ferenc elmondta, nagy örömmel válaszolt igennel a felkérésre, hisz szívéhez nőtt Nagyatád. Korábban ő készítette Szent István királyunk egész alakos szobrát a róla elnevezett parkban.

Sokan vásároltak könyvet
Fotó: Györke József

 

 

