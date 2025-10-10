56 perce
Új értékekkel gyarapodott az 550 éves Nagyatád
Könyvbemutató és dombormű avatás gyarapította Nagyatád értéktárát. Az eseménynek köszönhetően betekintést nyerhetünk Hunyadi Mátyás királyunk korában volt Magyarország és Nagyatád életébe.
Mindez köszönhető annak a nyolc tehetséges kutatónak, történésznek, akik Ormai István mellett kitartóan kutakodtak a Nagyatádot érintő levéltári dokumentumokban. Így megtudtuk, hogy Batthyányi Boldizsár – itteni földbirtokos, hűbérúr – kérelmére 1475-ben Mátyás királyunk vásártartási kiváltságot adott ATÁD településnek. Valójában a földesúr kapta a jogot, de a település érezte meg a hasznát. Mindezt Rácz Györgytől, a Magyar Nemzeti Levéltár tudományos igazgatójától, egyetemi docenstől tudtuk meg, aki még a bécsi levéltárban is kutakodott a Batthyány család családtörténeti levéltárának dokumentumaiban.
Mátyás király és Nagyatád története bronzba öntve
Mellette még hét történész, levéltáros és egyetemi oktató más-más területről adta hozzá az elért adatokat. Így született meg a több mint kétszáz oldalaskötet.
A másik maradandó értéket Lebó Ferenc Munkácsy-díjas szobrászművész, Magyarország érdemes művésze alkotta meg. Ő bronzba öntötte azt a jelenetet, amikor Mátyás király átadta a kiváltságot tartalmazó oklevelet Batthyány Boldizsárnak.
Lebó Ferenc elmondta, nagy örömmel válaszolt igennel a felkérésre, hisz szívéhez nőtt Nagyatád. Korábban ő készítette Szent István királyunk egész alakos szobrát a róla elnevezett parkban.