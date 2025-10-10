Új értékekkel gyarapodott az 550 éves Nagyatád

Mindez köszönhető annak a nyolc tehetséges kutatónak, történésznek, akik Ormai István mellett kitartóan kutakodtak a Nagyatádot érintő levéltári dokumentumokban. Így megtudtuk, hogy Batthyányi Boldizsár – itteni földbirtokos, hűbérúr – kérelmére 1475-ben Mátyás királyunk vásártartási kiváltságot adott ATÁD településnek. Valójában a földesúr kapta a jogot, de a település érezte meg a hasznát. Mindezt Rácz Györgytől, a Magyar Nemzeti Levéltár tudományos igazgatójától, egyetemi docenstől tudtuk meg, aki még a bécsi levéltárban is kutakodott a Batthyány család családtörténeti levéltárának dokumentumaiban.

Lebó Ferenc szobrászművész bronzba öntötte Mátyás király kiváltságos okiratának pillanatát, Nagyatád múltjának emlékére.

Fotó: Györke József

Mátyás király és Nagyatád története bronzba öntve

Mellette még hét történész, levéltáros és egyetemi oktató más-más területről adta hozzá az elért adatokat. Így született meg a több mint kétszáz oldalaskötet.

A másik maradandó értéket Lebó Ferenc Munkácsy-díjas szobrászművész, Magyarország érdemes művésze alkotta meg. Ő bronzba öntötte azt a jelenetet, amikor Mátyás király átadta a kiváltságot tartalmazó oklevelet Batthyány Boldizsárnak.

Mátyás király kiváltságos okirata

Fotó: Györke József

Lebó Ferenc elmondta, nagy örömmel válaszolt igennel a felkérésre, hisz szívéhez nőtt Nagyatád. Korábban ő készítette Szent István királyunk egész alakos szobrát a róla elnevezett parkban.