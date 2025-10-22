Megemlékeztek az 56-os hősökről

Megemlékezést tartottak szerdán az 1956-os forradalomba elhunyt mártírokról a kaposvári Hősök templománál lévő emlékműnél. Az ünnepi beszédet Borhi Zsombor Kaposvár alpolgármestere tartotta. Emlékeztetett, hogy az 1956-ban történtekről évtizedekig hallgattak hazánkban. Kiemelte: hősies helytállásuk példa számunkra. A Kinizsi utcai tagiskola diákja műsorral emlékeztek az emlékműnél, ami után a jelenlévők koszorút helyeztek el és mécsest gyújtottak az áldozatok tiszteletére.