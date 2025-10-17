Mi jön a legendás 70 év után? Ezt tervezi a Csiky Gergely Színház új igazgatója

– A Csiky mindig igazodási pont volt számomra – fogalmazott Nagy Viktor és hozzátette: most, hogy a folyosókon sétálva visszatekintünk az elmúlt hetven évre, az ember érzi, milyen óriási örökség ez. Nem csak meg kell őrizni ezt az örökséget, mert úgy csupán egy múzeum lenne. Vissza kell gondolni, el kell olvasni azokat a sorokat, amelyeket Hatvani Mónika összegyűjtött, meg kell nézni a fotókat, és egy kicsit bele kell helyezkedni. Az ember olyankor érzi, hogy a jövő képe nem alakulhat ki, ha a múlt nincs a helyén kezelve.

Nagy Viktor a jubileumi megnyitón Fotó: Lang Róbert

Múlt, jelen és jövő egy színpadon: Nagy Viktor elárulta, merre tart a Csiky a jubileum után

Az igazgató hangsúlyozta, hogy az örökség nem csupán az övé, hanem az egész társulaté is.

Ez egy óriási örökség, amellyel a társulat minden tagja nap mint nap találkozik.

Nagy Viktor kiemelte az október 15-én délután megrendezett jubileumi beszélgetést is, ahol Molnár Piroska és Pogány Judit osztották meg emlékeiket. Mint mondta, olyan történetek hangzottak el, amelyek mindannyiuk emlékezetébe örökre belevésődtek.

A Csiky Gergely Színház méltó módon ünnepli jeles évfordulóját: kiállításokkal, múltidéző beszélgetésekkel és különleges programokkal idézik fel a legendás hetven évet. Az ünnepi évad azonban nemcsak a múltról szól – Nagy Viktort a jövőre vonatkozó terveiről és vízióiról is kérdeztük, arról, hogyan képzeli el a következő éveket Kaposvár egyik legfontosabb kulturális intézménye élén.

Az igazgató elmondta, hogy ötéves megbízatásának tizenkilencedik napján beszélgettünk vele, de már most látja, milyen feladatok és lehetőségek állnak előtte. Célja, hogy a társulatot közösségként erősítse, és minél több rendezővel, alkotóval dolgozzanak együtt. Kiemelte, hogy az egyik legfontosabb dolog számára az, hogy amit örökül kapott Fülöp Pétertől – ha most csak a rövid távú örökségről beszélünk – azt úgy kell tovább vinni, hogy megőrizzen belőle jó néhány elemet, ugyanakkor természetesen vannak újító gondolatai is, hiszen minden vezetőnek kell, hogy legyenek saját újító elképzelései.