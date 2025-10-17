1 órája
Mi jön a legendás 70 év után? Ezt tervezi a Csiky Gergely Színház új igazgatója
A Csiky 70 – 1955–2025 jubileumi emlékkiállítás megnyitóján beszélgettünk a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ ügyvezetőjével, aki néhány hete kapta meg 5 évre szóló kinevezését. Nagy Viktor elmondta: a kaposvári teátrum mindig is meghatározó szerepet töltött be az életében, most pedig különleges megtiszteltetés számára, hogy éppen a 70. jubileumi évadtól irányíthatja az intézményt.
– A Csiky mindig igazodási pont volt számomra – fogalmazott Nagy Viktor és hozzátette: most, hogy a folyosókon sétálva visszatekintünk az elmúlt hetven évre, az ember érzi, milyen óriási örökség ez. Nem csak meg kell őrizni ezt az örökséget, mert úgy csupán egy múzeum lenne. Vissza kell gondolni, el kell olvasni azokat a sorokat, amelyeket Hatvani Mónika összegyűjtött, meg kell nézni a fotókat, és egy kicsit bele kell helyezkedni. Az ember olyankor érzi, hogy a jövő képe nem alakulhat ki, ha a múlt nincs a helyén kezelve.
Múlt, jelen és jövő egy színpadon: Nagy Viktor elárulta, merre tart a Csiky a jubileum után
Az igazgató hangsúlyozta, hogy az örökség nem csupán az övé, hanem az egész társulaté is.
Ez egy óriási örökség, amellyel a társulat minden tagja nap mint nap találkozik.
Nagy Viktor kiemelte az október 15-én délután megrendezett jubileumi beszélgetést is, ahol Molnár Piroska és Pogány Judit osztották meg emlékeiket. Mint mondta, olyan történetek hangzottak el, amelyek mindannyiuk emlékezetébe örökre belevésődtek.
A Csiky Gergely Színház méltó módon ünnepli jeles évfordulóját: kiállításokkal, múltidéző beszélgetésekkel és különleges programokkal idézik fel a legendás hetven évet. Az ünnepi évad azonban nemcsak a múltról szól – Nagy Viktort a jövőre vonatkozó terveiről és vízióiról is kérdeztük, arról, hogyan képzeli el a következő éveket Kaposvár egyik legfontosabb kulturális intézménye élén.
Az igazgató elmondta, hogy ötéves megbízatásának tizenkilencedik napján beszélgettünk vele, de már most látja, milyen feladatok és lehetőségek állnak előtte. Célja, hogy a társulatot közösségként erősítse, és minél több rendezővel, alkotóval dolgozzanak együtt. Kiemelte, hogy az egyik legfontosabb dolog számára az, hogy amit örökül kapott Fülöp Pétertől – ha most csak a rövid távú örökségről beszélünk – azt úgy kell tovább vinni, hogy megőrizzen belőle jó néhány elemet, ugyanakkor természetesen vannak újító gondolatai is, hiszen minden vezetőnek kell, hogy legyenek saját újító elképzelései.
Ezzel a társulattal szeretnék dolgozni, és azt is szeretném, ha a következő időszakban minél többféle rendezővel találkozhatnának. Úgy gondolom, hogy egy színházigazgató feladata nem csupán az, hogy üzemszerűen működtessen egy épületet, hanem hogy – mint egy pedagógus – odafigyeljen mindazokra, akik ebben az épületben dolgoznak. Fontosnak tartom a kollégák szakmai fejlődését, nevelését, és azt is, hogy milyen szerepeket kapnak a következő évadokban. Ez a szemlélet lesz tehát a következő időszak egyik kulcsszereplője.
Hozzátette, hogy olyan kollégákat szeretne maga mellé gyűjteni, akikkel bátran lehet tervezni a jövőt, ugyanis egyedül nem megy – a színház társas foglalkozás, társasjáték. A következő öt év azzal fog telni, hogy ezt az együttműködést, ezt a közösséget építse, majd zárásként így fogalmazott: – ha belegondolok mennyire gyorsan eltelik öt év – szinte el fog repülni –, akkor azt mondom, hogy a tíz év már egy olyan távlat, amikor az ember valóban tud bizonyítani, és meg lehet ítélni a munkáját.
Zárásként így fogalmazott: ha a Csiky 80. születésnapját még itt tölthetném ebben az épületben, az egy igazán nagyszerű dolog lenne.