Stílusos humor

Nem lennénk most John Travolta helyében..., kicsit elfajultak a dolgok a kaposvári könyvtárban

A Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár legújabb Facebook reelse fantasztikus példája annak, hogyan lehet könyvtári etikettet oktatni stílussal és humorral; még John Travoltát sem kímélve.

Lugosi Laura

A Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár videójában egy könyvtári munkatárs „személyesen” kéri számon John Travoltát amiért nem használja a ruhatárat az esős, sáros idő ellenére. Emellett arra is figyelmeztetik, hogy illene megtörölni a cipőt, mielőtt belép a könyvtárba. A videó végén humoros narráció emlékeztet mindenkit: a ruhatár ingyenes, érdemes igénybe venni, a lábtörlés pedig apró gesztus, amivel sokat tehetünk a közös tér tisztaságáért. 

A könyvtár kreatív kisfilmje remek példája annak, hogyan lehet egyszerre szórakoztatni, tájékoztatni és illemet tanítani az olvasóknak, főleg, ha kedvelik a Ponyvaregényt...

 

