Táplálék a testnek és a szellemnek is

Októberben is színes programokkal várja a közönséget a balatonboglári Varga Béla Művelődési Ház – mondta Bodrogi Attila, az intézmény vezetője. – Megünnepeltük az Idősek napján a szépkorúakat, október 4-én pedig a hagyományos Töklámpás Ünnepet tartjuk, emelte ki. Hozzátette: 17-én a Boglári Beszélgetések vendége Nádorfy Lajos operatőr lesz filmvetítéssel, október 22-én 17 órától az 1956-os forradalomra emlékeznek. A művelődési ház emellett életmód- és táplálkozásklubbal, irodalmi körrel, néptánccal, sport- és mozgásprogramokkal kínál lehetőséget minden korosztálynak.

 

