Aukció

36 perce

Rekordáron keltek el a kaposvári festőművész munkái

Óvatos visszafogottság és gyenge vásárlókedv jellemezte a Kieselbach galéria őszi aukcióját. A vásáron Vaszary János, kaposvári festőművész Olasz Riviéra (Liguriai tengerparton) című 1937-es festménye kelt el a legmagasabb áron.

Koszorus Rita
Rekordáron keltek el a kaposvári festőművész munkái

Fotó: Hegedüs Róbert

A Kieselbach galéria őszi aukcióján több Vaszary János festmény is szerepel, kétségkívül a legmagasabb áron az Olasz Riviéra (Liguriai tengerparton) című alkotás, ami 102 millió forintos leütési áron kelt el. De kalapács alá került a Siófoki kikötő vitorlásokkal című 1925-ban készült mű is, amely a 28-36 millió forintos becsértéktől jócskán lemaradva "mindössze" 26 millió forintért kelt el. 

vaszary jános siófoki kikötő vitorlásokkal
Siófokon készítette ezt a képet Vaszary János. Forrás: Kieselbach Galéria 

Vaszary János kaposvári születésű festőművész keze munkáját dícséri a Rapallói strand fiákerekkel 1934-ben készült pasztellrajz, valamint a Dunakorzó című 1935-ös munkája. Előbbi 1,4 millió utóbbi 200 ezer forintos kikiáltási áron szerepel a galéria 78-ik őszi aukciójának katalógusában. Egy korábbi 1909-es olajfestmény a Nyári plein-air is várja új gazdáját, potom 4,2 millió forintos kikiálítási áron. Ugyancsak olajjal vitte fel a vászonra a festő a Tenger csodálói című munkáját, amelyet 14 millió forintos kikiálítási áron tett közzé a Kieselbach Galéria. 

Egry József Balaton című képe jóval becsértéke alatt talált új gazdára. 

Nem volt licitáló Munkácsy Mihály 260 millió forinton indított, monumentális Ecce Homójára, amely egykor a népszerű színész, Latabár Kálmán tulajdona volt. A Kieselbach aukció elején, ahogy az várható volt, erős licitharc folyt Czene Béla Szikrázó fények a Balatonon (Badacsonytomaj) című különleges temperaképéért. Az 1942-ben keletkezett mű 1,4–1,8 milliós becsértékét messze felülmúlva, kikiáltási árának több mint négyszereséért, 4,4 millió forintért (plusz jutalék) került új tulajdonosához. Egry József Balaton (Ember és vitorlás) című 1929-es balatoni képe viszont becsértékénél jóval alacsonyabban, 15 millió forintért talált gazdára.

Vaszary János, Kaposvárról Párizsig vitte a somogyi szellemet

Kevés somogyi művész írt akkora fejezetet a magyar képzőművészet történetében, mint Vaszary János, a kaposvári születésű festő, aki a 19–20. század fordulóján a modernség egyik legfontosabb hazai képviselőjévé vált.Festészetében találkozik a szülőföld derűs lírája és a párizsi nagyváros lüktetése – ez a kettősség tette Vaszaryt egyedivé és maradandóvá. Vaszary János 1867-ben született Kaposváron, ahol gyermekkora a vidéki Magyarország nyugalmában telt. Már fiatalon kitűnt rajztehetségével, így nem meglepő, hogy a fővárosban, majd a müncheni akadémián folytatta tanulmányait.
Münchenben még az akadémikus festészet szigorát tanulta, de szeme és szíve már a modern irányzatok felé húzott. A sorsfordító pillanat Párizsban jött el, ahol a 19. század végének pezsgő művészvilága magával ragadta. A fény, a mozgás és a pillanat megörökítése – mindaz, ami az impresszionizmust jellemezte – alapvetően formálta látásmódját. Amikor hazatért, Vaszary már nem a klasszikus tájképeket vagy ünnepélyes portrékat kereste. Ő a modern városi élet festője lett: kávéházakat, sétáló nőalakokat, táncoló párokat, strandjeleneteket vitt vászonra. Képein finom elegancia és játékosság jelenik meg – ugyanakkor ott bujkál bennük az elmúlás csendes szomorúsága is. Vaszary ecsetje alatt a hétköznapi pillanat művészetté vált.

 

