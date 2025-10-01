október 1., szerda

Énekszóval és tánccal ünnepelték a Zene Világnapját Kaposváron

Címkék#gimnazista#élmény#Kodály Zoltán Központi Általános Iskola

Fiatalok és idősebbek együtt fakadtak dalra szerdán Kaposváron. A zene világnapja alkalmából közös énekléssel mutatták meg, hogy a zene igazán össze tudja kötni az embereket.

Koszorus Rita
 – Több száz gyermek és fiatal töltötte meg pénteken délelőtt a Kossuth teret, ahol közös énekléssel és tánccal köszöntötték a Zene Világnapját. Az eseményen részt vettek a város összes óvodájának kis növendékei, valamint a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, a Munkácsy Mihály Gimnázium, a Táncsics Mihály Gimnázium, a Lorántffy Zsuzsanna, a Katolikus Általános Iskola és a Bárczi Gusztáv iskola diákjai is.

a zene világnapja kaposváron
Énekszó zengte be a Kossuth teret a zene világnapján. Fotó: Lang Róbert

A programot a világ egyik legismertebb hegedűművésze, Yehudi Menuhin kezdeményezésére 50 éve létrejött világnap hagyományaihoz kapcsolódva szervezték meg. A kaposvári zenei közösség évről évre fontosnak tartja, hogy a város intézményei együtt ünnepeljenek.

– „A Kodály Zoltán Zeneiskola régóta kiemelt szerepet vállal ebben az eseményben. Kórusainkkal és más intézmények együtteseivel közösen egy nagy kórust alkotunk, amelyet a Somogyi Szimfonikus Zenekar kísér. Ilyenkor valóban több száz gyermek gyűlik össze, egészen az óvodásoktól a gimnazistákig” – mondta el Nagy Tamás, a zeneiskola igazgatója.

A rendezvényt Szita Károly, Kaposvár polgármestere nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta. – A zene összeköt bennünket, és tanít sok mindenre. Köszönet illeti a pedagógusokat, hogy zenei élményeket adnak át gyermekeinknek, hiszen a közös éneklés és muzsikálás erősíti a közösséget.

Az idei műsorban új válogatásból származó somogyi népdalok csendültek fel, amelyeket Imre Orsolya gyűjtött a megyében. Ezekből négyet választottak a szervezők: a harmadikat hagyományos módon a város pedagógusaiból és éneklést szerető kollégákból alakult férfikar adta elő – méghozzá mint a kedvenc dallamukat.

A zene világnapját ünneplték Kaposváron

Fotók: Lang Róbert

A közösség ünnepe

A Zene Világnapja Kaposváron nemcsak a zenéről, hanem a közösség erejéről is szólt: a legkisebbektől az egyetemistákig minden korosztály képviseltette magát. A szervezők szerint éppen ez adja az esemény igazi varázsát: az énekszóval és tánccal átélhető közös élmény, amely közelebb hozza egymáshoz a város lakóit.

