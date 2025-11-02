Kevésbé ismert katonadalok is őrzik az egykori harcok emlékét

Vármegyénkben továbbra is a szépkorúak a kulturális örökségünk zászlóvivői, fennmaradása pedig a szakemberek szerint attól is függ, hogy mennyire sikerül a fiatalabb generációt bevonni. A több mint három évtizedes múlttal rendelkező vármegyei nyugdíjasszövetség tevékenységének megalakulása óta központi eleme a hagyományápolás, amely immár évek óta az idősek hónapjában csúcsosodott ki. Kezdetét egy évtizede a taszári katonadalos találkozó jelentette, az idén azonban az esemény beékelődött a vármegyei gálák közé.

A huszáros sem hiányozhattak a taszári katonadalos találkozóról

Fotó: Varga László

Taszárra nem véletlenül esett a választás, ugyanis a település egykoron hazánk egyik legfontosabb katonai bázisa volt, a rendezvénynek helyet adó kultúrházban pedig akkoriban állománygyűléseket tartottak. Az ötletgazda, Stikel János elnök maga is katonatisztként szolgált, így a katonadalok fennmaradását különösen szívügyeként kezeli.

– A rendszerváltás után komoly változások történtek a hadseregben: a szervezeti átalakítások következményeként sorra szűntek meg az alakulatok, a jelentős katonai múlttal rendelkező Somogyban is egyedül a kaposvári bázis maradt fenn. A profi haderő létrejöttével a dalok is átalakultak, és félő volt, hogy a több évszázados katonanóták feledésbe merülnek – emlékezett a kezdetekre az elnök.

– A találkozókkal a hősöknek is emléket kíván állítani szövetségünk, mint ahogy a katonadalok megszólaltatásával a szépkorúak is méltóképpen tiszteleghetnek az áldozatok előtt. Büszkeséggel tölt el, hogy a civil szervezetek közül az országban elsőként indítottuk útjára ezt az eseményt, egyedüliként rendelkezünk saját szignállal, és ma már vármegyénkben is egyre többen őrzik és adják tovább nemzeti kincsünk e rendkívül értékes darabjait – emelte ki.

Arról is beszélt, hogy az eddigi tizenegy találkozón átlagban mintegy háromszázötven szépkorú vett részt, a műsorszámokban pedig a kuruc kortól a szabadságharcon át a két világháborúig a legszebb katonanóták csendültek fel. Ezek nem csupán a háborúkban érintettek érzelmi állapotáról szóltak, de a harcokhoz való hozzáállásukat is tükrözték: idegen földön senki sem akarta a vérét ontani, de a hazáért küzdeni és életüket áldozni, még ha az otthoniak számára az végtelen szomorúságot is okozott, a legszentebb kötelességnek tartották.