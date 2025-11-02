3 órája
Kevésbé ismert katonadalok is őrzik az egykori harcok emlékét
Sebő Ferenc, a nemzet művésze, Kossuth-díjas énekes, dalszerző és népzenekutató szerint a hagyományaink csak akkor maradnak fenn, ha beépítve a mindennapokba, aktívan megéljük azokat.
Vármegyénkben továbbra is a szépkorúak a kulturális örökségünk zászlóvivői, fennmaradása pedig a szakemberek szerint attól is függ, hogy mennyire sikerül a fiatalabb generációt bevonni. A több mint három évtizedes múlttal rendelkező vármegyei nyugdíjasszövetség tevékenységének megalakulása óta központi eleme a hagyományápolás, amely immár évek óta az idősek hónapjában csúcsosodott ki. Kezdetét egy évtizede a taszári katonadalos találkozó jelentette, az idén azonban az esemény beékelődött a vármegyei gálák közé.
Taszárra nem véletlenül esett a választás, ugyanis a település egykoron hazánk egyik legfontosabb katonai bázisa volt, a rendezvénynek helyet adó kultúrházban pedig akkoriban állománygyűléseket tartottak. Az ötletgazda, Stikel János elnök maga is katonatisztként szolgált, így a katonadalok fennmaradását különösen szívügyeként kezeli.
– A rendszerváltás után komoly változások történtek a hadseregben: a szervezeti átalakítások következményeként sorra szűntek meg az alakulatok, a jelentős katonai múlttal rendelkező Somogyban is egyedül a kaposvári bázis maradt fenn. A profi haderő létrejöttével a dalok is átalakultak, és félő volt, hogy a több évszázados katonanóták feledésbe merülnek – emlékezett a kezdetekre az elnök.
– A találkozókkal a hősöknek is emléket kíván állítani szövetségünk, mint ahogy a katonadalok megszólaltatásával a szépkorúak is méltóképpen tiszteleghetnek az áldozatok előtt. Büszkeséggel tölt el, hogy a civil szervezetek közül az országban elsőként indítottuk útjára ezt az eseményt, egyedüliként rendelkezünk saját szignállal, és ma már vármegyénkben is egyre többen őrzik és adják tovább nemzeti kincsünk e rendkívül értékes darabjait – emelte ki.
Arról is beszélt, hogy az eddigi tizenegy találkozón átlagban mintegy háromszázötven szépkorú vett részt, a műsorszámokban pedig a kuruc kortól a szabadságharcon át a két világháborúig a legszebb katonanóták csendültek fel. Ezek nem csupán a háborúkban érintettek érzelmi állapotáról szóltak, de a harcokhoz való hozzáállásukat is tükrözték: idegen földön senki sem akarta a vérét ontani, de a hazáért küzdeni és életüket áldozni, még ha az otthoniak számára az végtelen szomorúságot is okozott, a legszentebb kötelességnek tartották.
A taszári katonadalos találkozó a somogyi kulturális örökség őrzője
A katonák megénekelték a dicső győzelmeket, de a bukás miatti fájdalmukat sem hallgatták el. – Bár a kórusokat nem mindenütt szakember készítette fel, a többségük mégis magas szinten közvetítette ezeket az érzelmeket, a hallgatóságot is mélyen érintve. Örömteli volt a sok új dal és az előadások egyre növekvő színvonala, amelyhez méltó keretet biztosított a taszári önkormányzat kezdetben Pataki Sándor és később Varjas András polgármesterrel. Örülünk az egyre nagyobb számú fiatal részvételének, és reméljük, hogy a katonanóták még sok-sok éven át szereznek csodálatos perceket az utókor számára is.
- Mindehhez pedig hangfelvétel is rendelkezésre áll több mint száz, köztük az általunk sem ismert katonanótákkal – emelte ki. Hasonlóan a többihez, legutóbb is fontos eleme volt a találkozónak az idősek köszöntése, ekkor került sor az év közben meghirdetett versenyek értékelésére, és nem utolsósorban az elismerések is átadásra kerültek. Ennek részeként Sótonyi Györgyné csombárdi polgármester és Varjas András részesült a Szövetség dísztagja kitüntetésben.