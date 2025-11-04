A kaposvári diákok telefonozás helyett múzeumba járnak

Újabb évadát kezdte meg a Kaposvári Kulturális Kalandozások (KAKUK) program, amely keretében tavaly 9 ezer iskolást sikerült elmozdítani a képernyők elől és telefonozás helyett elvinni múzeumba.

Telefonozás helyett élményszerű ismeretátadás. Ez a KAKUK program. Fotó: Muzslay Péter

Telefonozás helyett ingyenes program

A programot, amely keretében térítésmentes belépést kapnak hat kulturális intézménybe, azért hívták életre, hogy kimozdítsák a monitorok és képernyők elől a fiatalokat. – A legfrissebb felmérésekből olvashatjuk már azt, hogy a tizenhat-harmincöt éves korosztályban a napi átlagos képernyőidő a 4 órát közelíti meg. Tehát egy fiatal egy évben 2 hónapot tölt el úgy, hogy valamilyen kijelzőt bámul. Ez egy nagyon súlyos társadalmi jelenség és helyi, városi szinten is fel kell vennünk ezzel a tendenciával szemben úgymond a kesztyűt, mondta Pintér Rómeó, alpolgármester. Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy itt, a való világban egy karnyújtásnyira milyen fantasztikus értékek vannak a fiataljaink közelében, és ez volt az az alapgondolat, ami életre hívta a tavalyi esztendőben a kaposvári kulturális kalandozásokat, tette hozzá.

Érdeklődve figyelték az előadást a diákok. Fotó: Muzslay Péter

A diákok ingyenesen, tanórai keretek között ismerkedhetnek a kaposvári kulturális élettel, ezzel bővítve történelmi ismereteiket, de hasznos tudást szerezhetnek a képzőművészet vagy éppen a biológia témaköréből is. Az új évadot Szita Károly nyitotta meg a Rippl-Rónai Múzeum új épületében, ahol Őszi Zoltán múzeumpedagógus kalauzolta a gyerekeket a páratlan kiállítások között. A kilencedikes diákok érdeklődve hallgatták az előadást a régészeti leletekről, rovargyűjteményről vagy éppen a középkori páncélokról. – Nálunk olyan háttérinformációkat is kaphatnak, amelyek nagyon jól kiegészítik például a történelmi ismereteinket. Nagyon jól vissza lehet vinni őket az időben, és élményszerűvé tenni mindazt, ami a programnak a zászlóshajója is, hogy kulturális élményeket szerezzenek a diákok és vissza-visszatérjenek a múzeumokba. Emlékszem arra, amikor én még iskolás voltam, több helyre vittek kirándulni az országba, és ezek az élmények mind a mai napig meghatározóak számomra. Lehet, hogy éppen ez indított engem is arra, hogy egyszer múzeumban dolgozzak, mondta Ábrahám Levente, a múzeum igazgatója.