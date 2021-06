Jól bemeggyeztünk a nagypiacon

Vöröslő meggyek között válogattak a háziasszonyok a Kaposvári Nagypiacon. Szerencsére több termelő is hozott a savanykás csonthéjasból, amely fagyasztva, de kompótként, pincés meggynek sem utolsó.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány ledarálja a szocialistákat, hogy a DK legyen a legerősebb párt a baloldalon

– Gyenge lett a termés – mondta kérdésünkre Földesi Gáspár, eddei termelő, mutatva a ládákban csillogó gyümölcsre. Az időjárás viszontagságai és a betegségek is ártottak a termésnek, így aztán az általában várható termésmennyiség mindössze harminc százalékát tudják csak leszedni. De amit leszednek, az itt landol a piacon.

Nagy keletje volt már a kovászolni való uborkának is, igaz picit az is később indult meg a termelők szerint, de a mostani melegeknek hála szépen teremnek a növények. – Nem lehetne egy kicsit olcsóbban – kérdezte az egyik vásárló a méretes uborkákra mutatva. Ezúttal nem volt helye alkunak, s végül is kosárba került a zöldség.

Ugyan a legtöbb gyümölcs így az őszi és sárgabarack is késésben van, egyre több standon lehetett találni szép szemeket belőlük. A régi piaccsarnokban még csemegekukoricával is találkoztunk, nem túl pénztárcabarát 350 forintos darabáron.

A sláger azonban továbbra is a dinnye a kánikulában. – A dinnyét nagyon viszik, mondta kérdésünkre Rádóczi Imre. De nagyot megy a cseresznye is, amelyből hatalmas szeműek néztek vissza a vásárlókra.

A reggeli órákban kisebb pangás volt az új csarnokban, de ez a melegnek is betudható a kofák szerint. Rögtön a bejáratnál tornyokba rendezve várták a baranyai tyúktojások, hogy rántotta, ne adj Isten nokedli alapanyagként végezzék valaki kosarába kerülve. – Ezek itt az akciós tojások – mutatott az árura Bóka Enikő Réka. – Most ebben a forróságban lejjebb, ment a forgalmunk, ezért is adjuk olcsóbban.