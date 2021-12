Az egy hét leforgása alatt az Euro Kupa és Magyar Kupa negyeddöntőjét is elvesztő BVSC-Zugló csapatát fogadta a Csik Ferenc Versenyuszodában a Kaposvári VK. A somogyi pólósok szerették volna meglovagolni a fővárosiak rossz napjait, de az első két támadásuk alkalmával nem tudtak túljárni Györke Zsolt kapus eszén. A másik oldalon viszont előbb Pásztor Mátyás, majd rövidesen Szabó Bence keze sült el, s utóbbi óriási góljával máris kettő volt a vendégek előnye. A KVK azonban nagyon jött fel ellenfelére: Horváth Ákos egy emberelőnyös helyzetet követően centerből tudott szépíteni, majd akár az egyenlítés is összejöhetett volna, de Petrovski Aleksa lökete kifelé pattant a kapufáról. A folytatásban Csoma Kristóf nagy bravúrjainak köszönhetően nem tudott nagyon ellépni a BVSC, amely így is háromra növelte előnyét. Petrovski Aleksa bombájával bár egy percig újra kettő lett a felek közti különbség, azonban a vendégek a KVK minden igyekezete ellenére elkezdték kinyitni az ollót, aminek köszönhetően a nagyszünetre öt góllal vezettek.