Uros Bregar érkezése után egy Alba elleni Magyar Kupa, majd egy ÉRD és egy MTK elleni bajnoki várt ebben a naptári évben a Siófokra, melyek közül utóbbi ígérkezett a legnehezebb feladatnak, ám végül az lett a legkönnyebb. A balatoniak huszonöt perc alatt lerendezték a fővárosiakat, hisz már ekkor tizeneggyel vezettek (20-9). Kiss Nikolett, Holta, Such hármas megoldhatatlan feladat volt, Kiss és Holta hatszor hatszor talált be, igaz utóbbi kétszer büntetőből, Such pedig öt akciógólig jutott ebben az említett időszakban. A folytatásra némileg összeszedték magukat a kék-fehérek, a negyvenegyedik percre bejöttek ötre (25-20), ám ekkor jött Bregar edző időkérése, majd – a fordulás után pályára lépő – Debreczeni-Klivinyi találata után Jezic duplája és máris nyolc lett közte (28-20), ami végleg szertefoszlatta az MTK még meglévő reményeit.