Két hete Miskolcon az első találkozón magabiztosan nyert háromjátszmás találkozón a Fino egylete. A kiírás szerint már két nyert játszma is elég lenne a továbbjutáshoz a somogyiak számára, ám ennyivel aligha érik be. Akárcsak a borsodi odavágón, gyaníthatóan most is mindenkinek lehetőséget ad majd a Ruben Wolochin, Demeter András György edződuó.