Domján Attila tanítványainak dolgát nehezíti, hogy masszív, harcos, jól védekező csapatot alakított ki Németh Szabolcs, övék a legkevesebb kapott gól a szezonban, tizenhaton kilenc. Összehasonlításként a balatoniak – eggyel több rúgott góllal – ennek a dupláját kapták. Nehéz lesz feltörni őket, még akkor is, ha Németh hiányozni fog eltiltás miatt, ám így maradt minőség, hisz Mocsi és – a balatoniaknál is megforduló – Tóth-Gábor is tagja az U21-es válogatottnak, Horváth Rajmund pedig az U19-esnek, de a csapat házi gólkirálya is egy fiatal, a tizenkilenc éves Tóth Milán. A Siófokról szerződtetett Csilus is remekel, aki három gólos, csakúgy, mint a megyei első osztályból, Zsámbékról igazolt Monori. Mivel sűrű a program, egymást érik a találkozók, ezért vélhetően mindkét tréner rotálni fog, a végeredmény szempontjából döntő lehet, milyen mértékben teszik ezt, illetve melyik klub fog ebből jobban kijönni.