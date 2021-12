A csütörtöki nyitónapon az amúgy többszörös világ- és Európa-bajnok uszonyos- és búvárúszó debreceni Senánszky Petra előbb a délelőtti előfutamban javította meg az 50 méteres gyorsúszás országos rekordját, majd az esti döntőben tovább faragott rajta. A hétvégén aztán dőltek a rekordok a kaposvári medencében. Szombaton az egri Békési Eszter 200 m mellen javította tovább Hosszú Katinka még 2019-ben felállított rekordját – ebben a versenyszámban a kaposvári Halmai Petra csapott másodikként a célba –, majd a Bp. Vasas SC női 4X100-as gyorsváltója kért főszerepet. Vasárnapra is maradt két új országos csúcs. Előbb még dél­előtt az előfutamban Sztankovics Anna repesztett nagyot 50 m mellen, majd az esti döntőkben Késely Ajna írta át 1500 m gyorson az országos rekordlistát. Amúgy az úszók megszerették a somogyi megyeszékhelyt, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy több korosztályos országos csúcs is megdőlt. Telegdy Ádám számára viszont egészen más miatt marad emlékezetes a kaposvári erőpróba. Még pénteken a 200 vegyes döntőjében csúnyán kiugrott. Egy nappal később ugyanezt eljátszotta (kétszer is) Betlehem Dávid; előbb a 100 gyors „B” döntőjében, majd rá 10 percre a 200 hát „A” fináléjából zárták ki.