A hat nappal korábbi izraeli fellépést kihagyta a belga légiós Nathalie Lemmens. Most viszont ott volt a pályán, hiányzott viszont Szedmák Réka, aki a legutóbbi bajnoki találkozón rásérült műtött térdére, s valószínűleg a hétvégi balatonfüredi fellépést is a lelátóról kísérheti csak nyomon. Játékra jelentkezett a hétvégi Békéscsaba elleni bajnokiról hiányzó Tóth Jázmin, aki csereként pályára is lépett.