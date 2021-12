Nagyon jó volt látni, ahogy Nagy Tamás vezetőedző együtt élt a játékkal, karmesterként irányította labdarúgóit, akik megfogadták a tanácsait és mindent úgy csináltak, ahogy a tréner kérte. S ez meg is látszott a házigazda teljesítményén – még úgy is, hogy sérülések nehezítették a szakmai vezetés dolgát –, hiszen egyetlen komoly lehetőséget sem tudott kidolgozni ellenfelük. Az elszántságra és a tenni akarásra az utolsó találat volt a legjobb példa. Orsós Tamás ugyanis egy olyan felpasszra startolt rá, mely pontatlan volt, de addig üldözte a védőt, amíg hibára nem kényszerítette, Kondor pedig lecsapott a játékszerre és ajtó-ablak helyzetbe hozta Pintér Norbertet. Fordulóról fordulóra látszik a fejlődés a somogyiakon, egyre pontosabb és fegyelmezettebb a játékuk, ha a kapu előtt is higgadtabbak tudnak lenni, akkor szép folytatás elé nézhet a csapat. Nagy Tamás többször is hangsúlyozta, hogy él a játékosok felé a bizalom, s ezt – a jelek szerint – érzik is a futballisták, mert a Fejér megyeiek elleni ütközeten végig azt lehetett látni, ha kell, felszántják a pályát a győzelemért.