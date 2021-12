A debreceni évzárón a Fino-Kaposvár gyorsan három pontos előnyt harcolt ki, amelyet a folytatásban még tovább növelt. A második felvonásban a házigazda debreceniek szereztek az elején két pontos előnyt, majd kis idő elteltével átvette a vezetést a Ruben Wolochin vezényelte kaposvári alakulat. A szett vége ismét egyértelmű volt: a hazaiak ugyan két játszmalabdát is tudtak hárítani, a Fino-Kaposvár szettgyőzelme azonban egy pillanatig sem forgott veszélyben. A harmadik, utolsó felvonás is debreceni pontokkal kezdődött, ám a Fino alakulata villásgyorsan fordított. Rendre a somogyiaknál volt az egy-két pontos előny, ám a házigazdák egyenlíteni tudtak (21–21, majd 23–23). A végén aztán a vendég kaposváriak összpontosítottak jobban, így ők húzták be a 69 percig tartó debreceni évzárót.