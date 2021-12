A Barcsi VSE érmet nyert versenyzői:

Aranyérmesek: Harasztia Dénes 5 év, shiko dachi. Harasztia Dénes 5 év szivacs kumite. Kostyák Kadosa 7 év shiko dachi. Kostyák Kadosa 7 év szivacs kumite.

Cziráki László 7 év shiko dachi. Cziráki László 7 év szivacs kumite. Huber Dominik 8 év shiko dachi. Stujber Balázs 8-9 év C kumite –30 kg. Botos Nóra 8-9 év C kumite –28 kg. Botos Nathaniel 10-11 év C kumite –35 kg. Tóth Liliána 10-11 év C kata. Tóth Liliána 10-11 év B kumite +43 kg. Kozlinger Áron 10-11 év C kumite –40 kg. Harasztia Domonkos 12-13 év C kumite +55 kg. Szakács Diána 12-13 év C kata. Szakács Diána 12-13 év C kumite –48 kg. Bázing Máté 12-13 év B kumite –55 kg. Otártics Enikő 12-13 év A kumite +53 kg.

Ezüstérmesek: Botos Nathaniel 10-11 év C kata. Kaiser Kristóf 12-13 év C kata. Kaiser Kristóf 12-13 év C kumite –50 kg.

Bronzérmesek: Huber Dominik 8 év szivacs kumite. Kalmár Kevin 7 év C kata. Kalmár Kevin 7 év C kumite –25 kg. Schiffer Máté 7 év C kata. Schiffer Máté 7 év C kumite –25 kg. Stujber Balázs 8-9 év C kata. Botos Nóra 8-9 év C kata. Kozlinger Áron 10-11 év C kata. Harasztia Domonkos 12-13 C kata. Strublics Botond 12-13 B kumite –50 kg.