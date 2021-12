Az előző szezon bajnoka, a Mezőcsokonya SE is remekel, tizenegy diadallal, egy döntetlennel és két vereséggel a második a tabellán. Ráadásul övék a legerősebb védelem, hiszen mindössze tizenöt gólt kaptak, s ebben a mutatóban Mátés Balázs gárdája a legjobb. Nehéz feladat vár rájuk vasárnap, hiszen a Böhönye vendégeként lépnek majd pályára. A hazaiak elmaradtak az előző idényben mutatott produkciójuktól, hiszen akkor a harmadik helyen végeztek, de kis szerencsével eggyel feljebb is léphettek volna a képzeletbeli dobogón. Most azonban a tizenkettedik helyről várhatják a címvédőt, mely ennek ellenére sem veheti fél vállról a meccset, mert a böhönyeiek bárkire veszélyesek lehetnek, pláne saját szurkolóik előtt.