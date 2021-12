– Ebben az évben már negyedik alkalommal rendeztük meg úszóversenyünket, amire a korlátozások ellenére is rengetegen neveztek – tudtuk meg Kovács Zsófiától, a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE sajtóreferensétől. – A kísérők és a szülők figyelmét már előre felhívtuk ezekre, szerencsére nem volt semmi bonyodalom ebből. Közel kettőszáz versenyző állt rajthoz, akik megközelítőleg hatszáz alkalommal ugrottak medencébe. Az utánpótláskorú versenyzőknek kívántunk felmérési lehetőséget biztosítani ezzel a versennyel. Reméljük, hogy két hét múlva, az ötödik alkalommal is hasonló létszámmal tudjuk megrendezni a megméretést. Emellett versenyzőink gőzerővel készülnek a kecskeméti uszonyosúszó országos bajnokságra is.