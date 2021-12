Már a találkozó 13. percében megszerezte a vezetést a házigazda Magasföldi József révén, majd a mindössze tizenhét esztendős Kicsun Jevhenyij is betalált. Még az első félidőben Weslen Junior is gólt lőtt, majd a fordulás után is bevette Pogacsics Krisztián kapuját, így a az eddigi legnagyobb vereségébe szaladt bele Felcsúton a somogyi zöld fehér együttes.