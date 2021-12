A folytatásban azonban megváltozott a játék képe. Most a MAFC-BME csapatánál volt az előny, ráadásul 11–6 arányú vendégvezetésnél a hazaiak magyar karmestere, Iván Gergő – aki az utóbbi találkozókon küzdötte be magát a kezdőcsapatba – fájdalmas arccal elterült a játéktéren. Nem is tudta folytatni a játékot: a brazil légiós Garchet állt be a helyére. Az első orvosi diagnózis szerint külső bokaszalag-szakadást szenvedett Iván Gergő, de hogy csak három hetet, vagy akár ennek a dupláját lesz kénytelen kihagyni, az a hétfői tüzetes orvosi vizsgálaton dől majd el. Az amúgy is sokat hibázó kaposváriak láthatóan képtelenek voltak felpörögni, a Bp. MAFC-BME pedig mondhatni tetszés szerint érte el a pontjait.