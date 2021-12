Utolsó hazai bajnoki mérkőzését vívta ebben az évben a Kaposvári Rákóczi FC, amely a fair play jegyében eljárva elfogadta az Érdi VSE halasztási kérelmét, így egy hónappal később került sor a találkozóra. Az érdieket akkor, a kaposváriakat pedig most sújtotta egy sérüléshullám, hiszen a zöld-fehérek részéről Zvara Dávid és Czuczi Péter is hiányzott, de az előző meccsen pontot érő gólt szerző Pintér Norbert is csak a cserepadon foglalhatott helyett kisebb sérülés miatt. A sok hiányzó ellenére a Rákóczi az első pillanattól megpróbálta minél nagyobb nyomás alá helyezni ellenfelét, s ezzel számos alkalommal késztette hibára.